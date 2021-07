A Ponte a Greve una “nuova” Coop temporanea: supermercato nel parcheggio

A poco più di un mese dal devastante incendio nel centro commerciale al confine con Scandicci arriva un annuncio da parte di Unicoop Firenze: nel parcheggio di Ponte a Greve nascerà una “nuova” Coop, un supermercato temporaneo. Il cantiere sta partendo e, secondo le prime ipotesi, i lavori si concluderanno in poche settimane. Tutti i dettagli sulla struttura di vendita temporanea saranno annunciati sabato 10 luglio in una conferenza stampa indetta proprio nel luogo dove sorgerà questo temporary shop, alla presenza del sindaco Dario Nardella, del primo cittadino di Scandicci Sandro Fallani e dei vertici della cooperativa.

I lavori per la nuova Coop temporanea a Ponte a Greve

La decisione di costruire una struttura temporanea nel parcheggio esterno del centro commerciale Coop.fi di Ponte a Greve è stata presa “per venire incontro alle esigenze e alle richieste di soci e clienti”, spiega Unicoop Firenze in una nota ufficiale. Dopo il tremendo incendio dello scorso 3 giugno 2021, l’edificio dalle due torri è ancora inagibile: una parte del tetto, quella sopra il supermercato, è crollata e si sono registrati danni anche ad altri negozi del centro commerciale. Nelle settimane scorse sono stati segnalati altri roghi all’interno del complesso, velocemente domati dai vigili del fuoco. Sono stati causati dalle merce infiammabile che si trovava ancora dentro il punto vendita. Vanno avanti invece le indagini della magistratura sulle origini dell’incendio del 3 giugno.

Sconti del 10% per chi vive tra Ponte a Greve, Isolotto, Scandicci, Galluzzo, Impruneta e San Casciano

In attesa della realizzazione della nuova Coop temporanea nel parcheggio del centro commerciale di Ponte a Greve, Unicoop Firenze ha messo in campo iniziative per venire incontro ai clienti che frequentavano il punto vendita devastato dalle fiamme. Gli orari dei supermercati Coop.fi vicini sono stati ampliati, anche la domenica mattina, è stata attivata una navetta gratuita che porta da Ponte a Greve (lato Mediaworld, dal capolinea del bus 72) al superstore di Lastra a Signa, aperto anche la domenica dalle 8.00 alle 20.00.

Inoltre i soci residenti nelle zone vicine a Ponte a Greve hanno ricevuto una lettera con cui vengono informati che fino al 4 settembre hanno diritto allo sconto del 10% sulla spesa fatta in tutti i Coop.fi della Toscana. Basta presentare la carta socio alla cassa per “tagliare” in automatico lo scontrino del 10%, a esclusione i prodotti che per legge non possono essere al centro di promozioni (come libri, biglietti del bus o per gli eventi). Lo sconto riguarda i soci residenti e domiciliati nei seguenti Cap: Firenze 50124 – 50142 – 50143; Scandicci 50018; Impruneta 50023; San Casciano 50020 e 50026. Tutti i dettagli sul sito www.coopfirenze.it/iniziativeponteagreve.