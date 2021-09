Nuova luce in piazza Santi Gervasio e Protasio, a Firenze

Una nuova illuminazione nel Quartiere 2, in piazza Santi Gervasio e Protasio, a Firenze, nell’area verde adiacente alla chiesa. Sono terminati i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica a cura di Silfi che ha eliminato le zone d’ombra create dagli alberi che schermavano la luce proveniente dalla strada. Ancora in corso i lavori per l’illuminazione di via del ferrone.

Nuova illuminazione per il quartiere 2

L’intervento è stato anche l’occasione per una riqualificazione di arredo urbano grazie all’inserimento di 5 lampioni dal design di pregio dotati di luci a sospensione di forma semisferica e colore bianco, già utilizzati per interventi su aree e piazze pedonali della città fra i quali, il più recente, quello di piazza della Vittoria. La nuova illuminazione, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è basata sulla tecnologia Led a luce bianca calda.

“Una città più illuminata è una città più sicura e vivibile”

Il Quartiere 2 continua così la sua trasformazione, proprio per una maggiore sicurezza da parte dei cittadini. Come dichiarato dagli assessori Benedetta Albanese (con delega alla sicurezza), Federico Gianassi (partecipate), Stefano Giorgetti (mobilità) prosegue l’impegno per rafforzare l’illuminazione pubblica. Questo è un intervento di riqualificazione “atteso e importante che tiene conto dell’aspetto della sicurezza urbana e è importante da un punto di vista di innovazione tecnologica. Una città più illuminata è una città più sicura e vivibile”.