Cosa prevede il progetto del “nuovo” stadio Franchi di Firenze

Si avvicinano i lavori per il “nuovo” stadio Artemio Franchi: il Comune di Firenze ha compiuto un nuovo passo verso la riqualificazione dell’impianto sportivo di Campo di Marte approvando il progetto esecutivo. Arriva quindi il bando di gara per affidare i cantieri. Se non ci saranno intoppi nel cronoprogramma, Palazzo Vecchio conta di iniziare le prime opere già nel mese di gennaio 2024.

Come sarà il “nuovo” stadio Artemio Franchi: il progetto esecutivo di ristrutturazione

In particolare il progetto esecutivo prevede di realizzare tutti gli interventi di restauro, riparazione e rinforzo delle strutture esistenti sottoposte a vincolo, comprese la pensilina storica, la palazzina d’onore, la torre Maratona e le scale elicoidali. Il “nuovo” stadio Franchi, grazie alla ristrutturazione, avrà una copertura a partire dal lato della curva Fiesole, sostenuta da 4 mega colonne. Saranno riqualificate anche le gradinate delle curve Fiesole e Ferrovia, le aree destinate ad atleti e giornalisti radio-televisivi con interventi di ampliamento degli interrati dell’attuale tribuna coperta. Anche tutte le sedute, ad eccezione di quelle sulla tribuna di maratona, subiranno un restlyling e i servizi igienici saranno messi a norma.

Si partirà quindi da una prima tranche di opere, quelle che riguardano la struttura principale, con uno stanziamento di 151 milioni di euro. Poi, se si recupereranno i fondi del Pnrr tagliati, si proseguirà con il restyling anche della zona intorno all’impianto, come previsto dal progetto originario firmato dal team guidato da Arup Italia. In questo caso non sarà necessario bandire una nuova gara, ma la ditta che si aggiudicherà il primo appalto proseguirà il lavoro.

I rendering del progetto esecutivo 1 di 4

I tempi per i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi di Firenze

Il Comune di Firenze oggi, 7 novembre 2023, ha inviato il bando di gara per la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e a quella italiana: la pubblicazione è prevista venerdì 10 novembre. Da questa data i documenti saranno resi pubblici. Le imprese interessate a svolgere i lavori potranno presentare le loro offerte entro lunedì 11 dicembre e una commissione sceglierà quella migliore. Su un punteggio complessivo di 100 il prezzo varrà 10 punti, il tempo 10 e l’offerta tecnica 80 punti. La data del 31 dicembre 2023 viene indicata come termine ultimo per concludere le verifiche amministrative e aggiudicare i cantieri.

I lavori previsti dal progetto esecutivo del “nuovo” stadio Franchi, secondo il piano nazionale complementare, dovranno iniziare entro marzo 2024, ma il Comune di Firenze punta ad anticipare i tempi. Già da gennaio 2024 sono previsti i primi lavori che spianeranno la strada all’appalto principale: a partire dalla Curva Ferrovia saranno demolite le strutture realizzate per i mondiali di Italia 90.

Dove saranno le aree di cantiere

Di fatto le aree di cantiere occuperanno il campo sportivo “Cerreti 1”, parte della struttura del centro sportivo “Davide Astori” e una porzione del parcheggio che guarda il campo “Cerreti 1”. Non saranno interessati invece i giardini Niccolò Galli, i campini del centro sportivo “Davide Astori” e la zona del mercato lato Curva Fiesole.