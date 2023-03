Open day di “Crescere insieme” all’Istituto degli Innocenti

- Pubblicità -

Giocare e conversare per “Crescere Insieme”: si chiama così il servizio educativo sperimentale e gratuito dell’Istituto degli Innocenti di Firenze che offre ai bambini un momento di socializzazione e gioco e alle famiglie occasioni per approfondire temi educativi. Dopo lo stop causato dalla pandemia, le attività prendono finalmente il via: sabato 4 marzo dalle ore 10 alle 12 gli spazi dove si svolgono gli incontri, in piazza Santissima Annunziata 12, saranno visitabili e aperti a tutti per uno speciale open day. Il progetto è promosso insieme alla Regione Toscana nell’ambito delle attività del Centro Regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza e parte dell’offerta complessiva del Polo 0-6 Innocenti per l’Infanzia.

Le attività di “Crescere Insieme” dell’Istituto degli Innocenti di Firenze

“Crescere Insieme” si compone di diverse proposte. “Giocare insieme” è un servizio per bambine e bambini tra i 12 e i 36 mesi, accompagnati da un genitore o da un altro familiare. Prevede uno o due incontri pomeridiani settimanali, nella fascia oraria 15.30 – 18.30 nei locali del Nido “Birillo”, nella sede dell’Istituto. Durante questi appuntamenti i piccoli possono esplorare giochi e materiali entrando in relazione con i coetanei in un contesto educativo. Allo stesso tempo i “grandi” hanno la possibilità di aprirsi al dialogo e alla condivisione delle proprie esperienze con il supporto di educatori.

L’altra parte del servizio educativo è “Conversare Insieme“, un ciclo di incontri rivolti a genitori o familiari adulti e introdotti da ricercatrici e ricercatori dell’Istituto degli Innocenti o da esperti dell’Azienda Ausl Toscana Centro, ospitati nella Sala Poccetti della sede di piazza Santissima Annunziata, in genere il secondo mercoledì del mese. Per iscriversi al servizio è necessario compilare l’apposito form sul sito www.istitutodeglinnocenti.it (per informazioni 055.2037381, [email protected]).

Il progetto gratuito

“Il Centro Crescere Insieme nasce con l’obiettivo di promuovere attività orientate a sostenere la genitorialità, un nuovo servizio educativo che accoglie contemporaneamente i bambini e i loro genitori o le figure familiari di riferimento significative in un contesto di relazione, di incontro e di confronto, in cui gli adulti che accompagnano i bambini partecipano attivamente a proposte educative articolate alla presenza di personale esperto”, spiega la presidente dell’Istituto degli Innocenti, Maria Grazia Giuffrida.

Nei prossimi mesi il progetto sarà arricchito anche da “Primi passi“, una proposta educativa dedicata alle famiglie con figli fino a 11 mesi, e da “Formarsi Insieme“, con percorsi formativi rivolti a operatori dei servizi sanitari, sociali ed educativi basati su un modello d’intervento multiprofessionale e multidimensionale. “Al centro ci sono i bambini e le bambine, in una fase importante dello sviluppo – dice l’Assessore regionale al Welfare, Serena Spinelli – Insieme a questo il supporto alla genitorialità e la valorizzazione del ruolo degli operatori dei servizi sociali, sanitari ed educativi. Si tratta quindi di opportunità preziose per tutti i soggetti coinvolti, che rafforzano le competenze e le relazioni familiari, in un contesto di partecipazione e di scambio, che può supportare e prevenire le difficoltà”.