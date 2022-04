Ripartono le attività educative per bambini nel Museo degli Innocenti

Dopo due anni di stop riprendono le attività della Bottega dei Ragazzi, il progetto formativo dell’Istituto degli Innocenti con laboratori e iniziative. L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi dai 3 anni in su, oltre che alle scuole e alle famiglie. Le varie attività previste dal Museo degli Innocenti sono visite guidate, laboratori e iniziative didattiche improntati sul modello dell’imparare facendo.

Le attività per bambini del Museo degli Innocenti

La ripresa delle attività della Bottega dei Ragazzi presso il Museo degli Innocenti rappresenta una grande opportunità per i più piccoli di avvicinarsi all’arte. Attraverso le varie iniziative proposte, i bambini e ragazzi potranno giocare con l’arte al Museo scoprendo Firenze e i suoi tesori architettonici, artistici e culturali.

Le attività proposte dal Museo degli Innocenti sono divise in varie categorie. Nella prima dedicata alla scuola i bambini possono partecipare a “Nel museo ad occhi chiusi” che prevede un percorso sensoriale all’interno del museo. La seconda categoria è dedicata alle attività in famiglia, attività di gruppo con un massimo di 20 partecipanti. Qui i ragazzi potranno fare gli “Investigatori al Museo”, ricercando i dettagli delle opere esposte al Museo degli Innocenti. In aggiunta tante altre attività riguardanti l’arte e la cultura di Firenze rese a portata di bambino.

Il compleanno per bambini e i centri estivi al Museo degli Innocenti

Le iniziative della Bottega dei Ragazzi non finiscono qui. Si aggiunge la possibilità di organizzare il compleanno di bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni all’interno della Bottega dei Ragazzi. Un’altra attività prevista è l’organizzazione di un centro estivo negli spazi del Museo degli Innocenti, all’insegna dell’arte con un programma settimanale di uscite nei musei e negli altri luoghi d’interesse della città di Firenze.

Inoltre, a completare l’offerta ci sono i laboratori sui diritti fondamentali dei bambini come “Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: un itinerario di educazione civica per bambini e ragazzi”. Un laboratorio che porterà i partecipanti per la città facendo conoscere la sua storia. Questa speciale iniziativa è in collaborazione con il Museo Archeologico di Firenze.

Informazioni

Per prenotazioni ed informazioni sulle attività della Bottega dei Ragazzi contattare [email protected] istitutodeglinnocenti.it oppure visitare il sito web del Museo degli Innocenti.