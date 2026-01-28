Proseguono i lavori della tramvia per Bagno a Ripoli

- Pubblicità -

Proseguono i lavori per la relaizzazione della tramvia per Bagno a Ripoli.

I lavori nella zona di Piazza Beccaria

Il 28 gennaio prende il via la realizzazione della sede tranviaria in viale Gramsci, con l’apertura del cantiere a centro carreggiata nel tratto via della Mattonaia-viale Mazzini. Dal punto di vista della circolazione non sono previste variazioni: saranno sempre disponibili due corsie per senso di marcia ai lati dell’area cantierizzata. Nello stesso tratto proseguono anche i lavori delle sistemazioni urbanistiche nei controviali. Sono previsti restringimenti nel tratto finale di viale Mazzini mentre sarà chiuso il parcheggio tra viale Segni e viale Gramsci.

Lo stesso giorno si allarga il cantiere relativo alle sistemazioni urbanistiche in piazza Beccaria lato via Gioberti. Sono previsti divieti di sosta nell’area del parcheggio. Nessuna variazione invece per la viabilità, con il mantenimento dell’arrivo da via Gioberti, della corsia in direzione di via Scialoia e quella di ingresso sul viale Gramsci.

I lavori nella zona di Gavinana

Nella zona di Gavinana, parte il ribaltamento del cantiere sul tratto di viale Giannotti tra via Caposacchi e via Uguccione della Faggiola. I lavori andranno a interessare la porzione della carreggiata lato via di Ripoli: la viabilità sarà quindi traslata con sempre due corsie, una per senso di marcia.

Sarà effettuato anche un intervento localizzato sui sottoservizi in viale Giannotti all’incrocio con via del Bandino. Fino al 4 febbraio pertanto via del Bandino sarà chiusa da via Datini a viale Giannotti.

Nel fine settimana intervento in viale Europa

Nel fine settimana è previsto infine un intervento in viale Europa. Sarà chiusa la rampa di discesa dal viadotto Marco Polo in direzione di Bagno a Ripoli. Il provvedimento, necessario per eseguire le lavorazioni in corrispondenza dell’immissione dalla rampa al viale, sarà in vigore dalle 21 di venerdì 30 alle 5 di domenica 1° febbraio.