Tramvia linea 3 Firenze-Bagno a Ripoli: percorso, fermate, mappa e foto

Il progetto definitivo della linea 3.2 per Firenze sud: il percorso dettagliato, tutte le fermate, la mappa, gli ultimi rendering e i particolari del piano per la nuova tramvia

Un percorso lungo 7,2 km e 17 fermate: sarà questo il tracciato della linea 3 della tramvia fra Firenze e Bagno a Ripoli per servire il quadrante sud della città, secondo il progetto definitivo reso noto dal Comune. E’ bene specificare che sulla carta i tecnici parlano di “linea 3.2”, per differenziare l’estensione da quella della T1 verso Careggi (che nei progetti originali era denominata “linea 3.1”), ma una volta finiti i lavori il nuovo braccio ferrato da piazza della Libertà a Bagno a Ripoli verrà con tutta probabilità chiamato T3.

Il progetto in sintesi

Un nuovo ponte sull’Arno tra Bellariva e Gavinana, un deposito dei tram a Bagno a Ripoli, 3 parcheggi scambiatori (2 a Firenze sud, il terzo vicino al capolinea ripolese), nessun sottopasso per le auto e una serie di riqualificazioni che toccheranno tutto il tragitto di Sirio, da piazza Beccaria a piazza Ravenna e viale Europa. In più tra piazza della Libertà e viale Giovine Italia, come anche a Gavinana e in viale Giannotti, la tramvia viaggerà a batteria, senza il bisogno di pali di alimentazione. Questo in sintesi quanto previsto dal progetto pubblicato dal Comune di Firenze e su cui i soggetti interessati potranno far arrivare le loro osservazioni entro inizio dicembre.

Sempre secondo il piano, gli alberi lungo i viali di circonvallazione, i lungarni e viale Europa rimarranno lì dove sono, saranno sostituiti solo gli esemplari malati e i pini di lungarno Colombo, mentre in più punti arriveranno nuove piante e il verde sarà riqualificato insieme ai percorsi pedonali e alle piste ciclabili.

Quando partiranno i lavori?

Sul progetto definitivo sono scritte le scadenze previste, almeno per il momento: la partenza dei lavori per la linea 3 è fissata nel mese di ottobre 2020, iniziando dal versante di Bagno a Ripoli e dalla realizzazione del nuovo ponte. Secondo il cronoprogramma i cantieri dureranno per due anni e mezzo e, se tutto andrà liscio, dopo le prove dei costruttori e i test di Gest l’apertura della tratta ai passeggeri avverrà nell’ottobre 2023, con la prima corsa verso Firenze sud.

Percorso e fermate della linea 3 della tramvia: mappa da Firenze a Bagno a Ripoli

Come detto le fermate saranno in tutto 17, compresi i due capolinea in piazza Libertà e a Bagno a Ripoli, con una distanza media tra gli stop di 450 metri. Ecco in dettaglio il percorso previsto dal progetto definitivo revisionato della linea 3 della tramvia per Firenze sud.

Capolinea in piazza della Libertà

La novità è il capolinea fiorentino della linea 3.2 che si sposta da viale Don Minzoni al “lato corto” di piazza della Libertà, quello tra viale Matteotti e viale Don Minzoni. Su un breve tratto sarà realizzato un doppio binario di servizio, dove i convogli potranno invertire marcia e ricaricare le batterie. In futuro da qui partirà il successivo sviluppo della rete della tramvia verso viale dei Mille, lo stadio di Campo di Marte e Rovezzano, ossia la linea 3.2.2 che però è ancora alla prima bozza di progetto. In piazza della Libertà arriveranno inoltre i binari da piazza San Marco, altra implementazione della “ragnatela di ferro”.

Fermate Matteotti e Donatello

La tramvia imboccherà i viali di circonvallazione fiorentini con i 2 binari al centro della carreggiata, 4 corsie per le auto (due per senso di marcia), controviali riqualificati, piste ciclabili, marciapiedi e lo spazio per il parcheggio in linea dei veicoli, non più a lisca di pesce.

La fermata Matteotti sorgerà a circa metà del viale, immediatamente dopo piazza Isidoro del Lungo, mentre quella denominata “Donatello” verrà realizzata prima dell’omonimo piazzale. In seguito i binari si sdoppieranno passando da un lato e dall’altro del cimitero degli Inglesi, vicino alle aiuole dove saranno piantati nuovi alberi.

Viale Gramsci: fermate Pellico e Leopardi

In viale Grasci la tramvia tornerà al centro della carreggiata con i due binari, uno in direzione Firenze e l’altro verso Bagno a Ripoli, e le auto avranno a disposizione 2 corsie per senso di marcia, un po’ più larghe rispetto a quelle di viale Matteotti.

Due le fermate lungo questo tratto del percorso della linea 3 della tramvia per Firenze sud: Pellico (nella porzione compresa fra gli incroci con via Silvio Pellico, via Benedetto Varchi, via della Mattonaia e viale Segni) e Leopardi (all’altezza di via Leopardi e via Colletta).

La tramvia di Firenze in piazza Beccaria

Nel progetto della linea 3 della tramvia per Bagno a Ripoli, la riqualificazione più importante riguarda piazza Beccaria. Anche qui i binari si sdoppieranno, da una parte e dall’altra di Porta alla Croce, con la fermata più spostata verso l’Archivio di Stato. Sarà ampliata la zona pedonale intorno alla porta, cambiata tutta la pavimentazione, inseriti nuovi alberi. Arriverà anche una fontana sul lato che guarda viale Gramsci.

Fermate Piave, Ghirlandaio e Verrazzano

Il tracciato della T3 continuerà in viale Giovane Italia, con la coppia di binari che passerà sul lato dell’Archivio di Stato e della caserma. Il progetto prevede la fermata “Piave” alla fine del viale, a pochi passi dalla Torre della Zecca, intorno alla quale sarà ripensata l’isola pedonale.

Poi la tramvia imboccherà i lungarni del Tempio e Cristoforo Colombo con binari singoli ai lati dell’aiuola centrale, che prenderanno il posto degli attuali parcheggi a lisca di pesce. Saranno mantenute 2 corsie auto per ogni senso di marcia, sacrificando però qualche spazio per la sosta.

Due le fermate sui lungarni: Ghilandaio (tra via Orcagna e via del Ghirlandaio) e Verrazzano, subito prima di via De Santis. Poi la svolta a destra sul Ponte da Verrazzano con 2 binari al centro e una corsia per senso di marcia. Per saltare il fiume le auto potranno usare anche il nuovo ponte che sarà costruito tra Bellariva e l’Albereta.

Linea 3 tramvia, percorso a Gavinana: piazza Ravenna, strettoia e 3 fermate su viale Giannotti

La zona di piazza Ravenna, “porta di ingresso” del quartiere di Gavinana, sarà rivoluzionata dal percorso della linea 3: la tramvia passerà al centro della rotatoria, con semafori lì dove il percorso ferrato incontrerà le corsie delle auto.

Sirio proseguirà in via Poggio Bracciolini, lasciando una corsia per le auto. In piazza Gavinana, all’altezza di via Giovanni dalla Bande Nere verrà realizzata la fermata “Giannotti”. Poco più avanti, la strettoia presente nel tratto fra piazza Gavinana e via Bartolomeo Scala, grossomodo all’altezza del Circolo delle vie Nuove, lascerà spazio solo a una corsia per le auto in direzione Bagno a Ripoli. I veicoli provenienti dall’altro senso verranno dirottati verso piazza Gualfredotto e verso il nuovo ponte sull’Arno, che sarà costruito all’altezza di via Lapo da Castiglionchio.

Nel resto di viale Giannotti tram nel mezzo, mentre ai lati prenderà posto una corsia per i veicoli per ogni senso di marcia. Lungo il percorso si incontreranno le fermate Bandino (piazza Elia dalla Costa) ed Erbosa davanti a piazza Bartali e al centro commerciale Coop di Gavinana.

Le 3 fermate in viale Europa

Anche in viale Europa il tram sarà al centro, affiancato da una corsia auto per senso di marcia e pista ciclabile. Una corsia in più sarà mantenuta vicino al viadotto Marco Polo per consentire la svolta dei veicoli provenienti da Bagno a Ripoli e diretti al raccordo per l’autostrada. Tre le fermate: Europa 1 all’altezza dell’incrocio con via Svezia, Europa 2 più vicina al viadotto Marco Polo (tra via Olanda e via di Badia a Ripoli), Europa 3 nei pressi del Cimitero del Pino, per servire la zona di Sorgane.

Tramvia T3, le fermate e il capolinea a Bagno a Ripoli

Anche in via Pian di Ripoli (la prosecuzione di viale Europa) il tram viaggerà al centro con doppio binario, la strada sarà ampliata per mantenere due corsie per le auto lungo ogni senso di marcia. La prima fermata nel territorio comunale di Bagno a Ripoli sarà “Olmi”, successivamente si troverà il capolinea in via Granacci, subito prima via Perrosi.

Qui sarà realizzato anche un edificio con servizi per i viaggiatori e gli autisti del tram: sala attesa, biglietti, bar, locale il personale della tramvia, bagni pubblici e un ufficio della polizia municipale. Tutto intorno verranno aumentati i posteggi, mentre dall’altra parte di via di Ripoli nascerà un parcheggio scambiatore che si aggiungerà ai due da realizzare su viale Europa, vicino alla rampa del viadotto Marco Polo.

Tramvia, linea 3: mappa delle fermate e del percorso

Ecco quindi il percorso schematico riportato nel progetto definitivo per la linea 3.2 della tramvia per Firenze sud.