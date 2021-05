Pulizia strade, dal 3 maggio torna il divieto di sosta a Firenze

Da oggi, 3 maggio, su tutto il territorio comunale di Firenze, torna il divieto di sosta diurno e notturno per la pulizia strade, che da marzo era stato sospeso in via straordinaria. È possibile verificare la cadenza per via o per data dello spazzamento con divieto di sosta in ogni strada o piazza di Firenze, ma anche ricevere gli alert di pulizia per le strade prescelte attraverso la pagina dedicata del sito web o scaricando la nuova app Junker.

Pulizia strade a maggio a Firenze: attivo il call center per informazioni

Per maggior informazioni, spiega una nota della Città metropolitana di Firenze, il call center è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:30, il sabato dalle 8:30 alle 14:30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile), oppure è possibile consultare il portale dell’Azienda Alia: www.aliaserviziambientali.it .