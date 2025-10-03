Sciopero 3 ottobre in Toscana: modalità per treni, autobus e tramvia

- Pubblicità -

Cgil, Cobas e Usb hanno confermato lo sciopero generale di oggi, 3 ottobre, nonostante la Commissione di Garanzia sugli scioperi lo abbia giudicato illegittimo: previsti disagi anche in Toscana per chi si sposta con i mezzi pubblici, con treni, autobus e con la tramvia di Firenze. La mobilitazione riguarda tutti i settori, pubblici e privati ed è stata indetta dopo che la Global Sumud Flotilla è stata bloccata dalla marina israeliana. Qui il dettaglio sulle manifestazioni in programma in tutte le province toscane.

Sciopero dei treni in Toscana il 3 ottobre 2025

Per quanto riguarda i treni lo sciopero degli autoferrotranvieri è stato proclamato per l’intera giornata di oggi, 3 ottobre: saranno garantiti i collegamenti regionali nelle fasce di garanzia dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Anche in questi orari sono comunque possibili variazioni del servizio. Per quanto riguarda la lunga percorrenza (come Italo, Frecce rosse e Intercity) l’elenco dei treni garantiti in caso di sciopero è pubblicato sul sito di Trenitalia (questo il link al documento pdf) e sul portale di Italo.

Gli orari dello sciopero della tramvia di Firenze il 3 ottobre

Coinvolta anche la tramvia di Firenze, che garantirà le corse dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 20.00. Nelle altre fasce orarie la regolarità del servizio dipenderà dall’adesione dei lavoratori alla protesta. Gest, che gestisce il trasporto tranviario fiorentino, ha comunicato che l’ultimo sciopero indetto da Filt Cgil, Usb e Cobas del Lavoro Privato ha visto la partecipazione del 19% degli addetti al settore movimento.

Gli autobus in Toscana

Sono diverse, rispetto a treni e tramvia, le fasce orarie garantite per gli autobus in Toscana in occasione dello sciopero generale del 3 ottobre. Il trasporto pubblico locale su gomma gestito da Autolinee Toscane è garantito dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29. L’azienda stima un’adesione intorno al 40%, in base alle ultime mobilitazione.