Sciopero bus in Toscana e a Firenze il 24 febbraio

Lo sciopero dei bus, proclamato per lunedì 24 febbraio 2025 anche in Toscana e a Firenze dall’Unione Sindacale di Base (USB), potrebbe causare disagi a chi si sposta con i mezzi pubblici di Autolinee Toscane. L’agitazione, a cui ha aderito USB Lavoro Privato, coinvolgerà per 24 ore sia gli autisti sia gli impiegati (compresi gli addetti alle biglietterie) e segue quella proclamata per i treni durante il weekend del 23 febbraio dalla stessa sigla. Le motivazioni della protesta di lunedì sono legate al rinnovo del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri.

Le fasce orarie garantite il 24 febbraio durante lo sciopero dei bus in Toscana e a Firenze

Come sempre il servizio dei bus urbani e dei pullman extraurbani di Autolinee Toscane sarà assicurato in due fasce orarie di garanzia, all’inizio del servizio e in mezzo alla giornata: i mezzi pubblici su gomma circoleranno dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29. Al di fuori di queste finestre, la regolarità delle corse dipenderà dal livello di adesione allo sciopero.

Operai e impiegati incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro. Secondo quanto comunicato da At, all’ultimo sciopero di 24 ore a cui aderì USB, il 9 ottobre 2023 partecipò il 23,44% dei lavoratori. Al momento lo sciopero del 24 febbraio non interessa la tramvia di Firenze.

Le motivazioni della protesta

L’USB ha indetto lo sciopero dei bus del 24 febbraio, anche in Toscana, per protestare contro la pre-intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) degli autoferrotranvieri e degli internavigatori. La sigla sindacale, a differenza di Cgil, Cisl e Uil, si rifiuta di firmare l’intesa, ritenendo non congruo l’aumento previsto e chiede un referendum tra i lavoratori. Qui il comunicato di USB Lavoro Privato.

Informazioni per i passeggeri

Per aggiornamenti in tempo reale sullo sciopero dei bus in Toscana e a Firenze del 24 febbraio, i passeggeri possono consultare il sito ufficiale di Autolinee Toscane (www.at-bus.it) o utilizzare l’app AT Bus. È inoltre possibile contattare il numero verde 800 14 24 24 (attivo tutti i giorni dalle 6:00 alle 24:00) o seguire gli aggiornamenti sui canali social della compagnia: X (Twitter) @AT_Informa e Facebook Autolinee Toscane.