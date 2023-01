Sciopero treni in Toscana oggi, 13 gennaio 2023

- Pubblicità -

Trenitalia ha comunicato che uno sciopero potrà causare cancellazioni o variazioni per i treni regionali in Toscana nella giornata di oggi, venerdì 13 gennaio 2023. In particolare la mobilitazione non riguarda direttamente i macchinisti, bensì il personale degli impianti di manutenzione di Firenze-Osmannoro della Direzione regionale toscana di Trenitalia, oltre che gli addetti della Direzione tecnica di viale Lavagnini a Firenze.

I motivi dello sciopero

Lo sciopero del 13 gennaio 2023 è stata indetto dalla Fit-Cisl Toscana “contro la lenta eutanasia degli impianti di Firenze Osmannoro”, spiega il sindacato in un comunicato, segnalando che da anni “le ore di manutenzione dei rotabili in Toscana sono state fortemente ridotte, provocando una perdita di posti di lavoro”. Stando a quanto reso noto dall’organizzazione sindacale, un nuovo progetto di Trenitalia prevede lo stop di alcune “lavorazioni pregiate” nella sede fiorentina, rinunciando a investimenti sugli impianti dell’Osmannoro e mettendo a rischio – dice sempre il sindacato – il futuro della stessa struttura e in prospettiva anche quello della direzione tecnica di viale Lavagnini. Per questo la Fit-Cisl Toscana auspica che si possa arrivare, insieme agli altri sindacati, all’apertura di un tavolo presso la Regione Toscana.

Sciopero dei treni in Toscana oggi (13 gennaio 2023): gli orari

A fronte di questo sciopero, indetto tra le ore 9:01 alle ore 16:59 di venerdì 13 gennaio 2023, Trenitalia ha fatto sapere che in Toscana e nelle regioni limitrofe i treni regionali potrebbero subire cancellazioni o variazioni, con modifiche al servizio e agli orari anche prima e dopo l’inizio della mobilitazione. Non sono previste invece variazioni per i treni a lunga percorrenza, come ad esempio le Frecce e gli Intercity. Per aggiornamenti e informazioni è possibile consultare il sito di Trenitalia, rivolgersi agli uffici informazioni e alle biglietterie FS, oppure chiamare il call center gratuito al numero 800 89 20 21. Lo sciopero non coinvolge gli altri mezzi pubblici: il 13 gennaio, in Toscana, viaggiano regolarmente gli autobus, i pullman extraurbani e la tramvia di Firenze. L’ultimo sciopero dei treni in Toscana risale a un mese fa, in occasione dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil.