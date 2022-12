Sciopero in Toscana oggi: bus, treni, tramvia di Firenze

- Pubblicità -

Cgil e Uil hanno indetto uno sciopero generale in Toscana oggi, venerdì 16 dicembre 2022, e la protesta riguarda anche i mezzi del trasporto pubblico, dai bus alla tramvia di Firenze, fino ai treni regionali di Trenitalia. I sindacati hanno indetto una mobilitazione di 24 ore di tutti i lavoratori pubblici e privati per “cambiare una legge di bilancio sbagliata e contro il lavoro e per rivendicare una manovra più giusta per le persone e più utile per il Paese”, dicono le organizzazioni che rivendicano modifiche su fisco, pensioni e stipendi. Previsti disagi anche negli uffici, alle poste, nelle scuole e in molti settori.

In tutte e 10 le province sono previste manifestazioni: a Firenze il concentramento del corteo è fissato in piazza dell’Unità alle ore 9.30 con arrivo in via Martelli, passando da piazza San Marco (le altre manifestazioni provinciali in fondo all’articolo). Vediamo in particolare come lo sciopero del 16 dicembre impatterà sui trasporti pubblici (autobus, tram, treni) a Firenze e in Toscana, visto che non sarà facile districarsi tra gli orari dei differenti mezzi.

Sciopero generale in Toscana: treni garantiti oggi, 16 dicembre 2022

Per quanto riguarda i collegamenti ferroviari, in occasione dello sciopero generale in Toscana la protesta del personale del gruppo FS è prevista dalle ore 9.00 alle 17.00 di oggi, venerdì 16 dicembre 2022, con i treni regionali che “potranno subire variazioni o cancellazioni”, comunica Trenitalia. La società specifica che la protesa potrebbe causare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero. Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare la sezione Infomobilità sul sito di Trenitalia oppure chiamare il call center al numero 800 89 20 21.

Sciopero generale a Firenze: bus e tramvia, gli orari del 16 dicembre 2022

A Firenze gli orari dello sciopero generale differiscono per la tramvia e per i bus gestiti da Autolinee Toscane (ex Ataf): oggi, venerdì 16 dicembre, i primi a fermarsi sono i convogli della linea 1 e della T2 del tram, che non sono garantiti nel mezzo della giornata, tra le ore 12 e le 16. Il servizio è regolare dalle prime corse delle 5 del mattino fino a mezzogiorno e dalle 16 fino alle 2 di notte. Gest comunica che l’adesione dei conducenti durante l’ultima protesta indetta da Cgil e Uil ha visto un’adesione dell’11%. Per informazioni è possibile consultare il sito www.gestramvia.it oppure contattare il numero verde 800.964424 (gratuito da telefono fisso) o il numero 199.229300 (per i cellulari, a pagamento).

Alla fine della giornata è invece in programma lo sciopero dei bus di Autolinee Toscane a Firenze, in particolare gli autisti dei mezzi di trasporto pubblico urbani (ex Ataf ed ex Li-nea) incroceranno le braccia dalle ore 18 alle 22 del 16 dicembre 2022. Per quanto riguarda i pullman extraurbani il servizio non è garantito dalle 17 alle 21 (ex Sita -busitalia) e dalle 17.30 alle 21.30 (ex Cap). Possibili disagi inoltre nelle biglietterie durante tutta la giornata. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di Filt CGIL e UIL, del 16 dicembre dell’anno scorso, fu del 35,95%. Per info è attivo il numero verde 800142424 oppure è possibile consultare sito www.at-bus.it.

Gli orari dello sciopero degli autobus in Toscana

Differenti invece le fasce orarie dello sciopero nelle altre città della Toscana, ecco quando saranno a rischio i mezzi pubblici durante la giornata di oggi, 16 dicembre 2022:

Prato – dalle 17.30 alle 21:30;

– dalle 17.30 alle 21:30; Pistoia – dalle 18 alle 22, a Montecatini (servizio ex TT) dalle 17.30 alle 21.30;

– dalle 18 alle 22, a Montecatini (servizio ex TT) dalle 17.30 alle 21.30; Livorno, Elba e funicolare di Montenero – dalle 17.30 alle 21.30;

– dalle 17.30 alle 21.30; Piombino – dalle 08.30 alle 12.30;

– dalle 08.30 alle 12.30; Lucca – Dalle 17.30 alle 21.30;

– Dalle 17.30 alle 21.30; Pisa – dalle 12 alle 16;

– dalle 12 alle 16; Massa Carrara – dalle 11 alle 15;

– dalle 11 alle 15; Arezzo – dalle 08.30 alle 12.30;

– dalle 08.30 alle 12.30; Siena – dalle 08.30 alle 12.30;

– dalle 08.30 alle 12.30; Grosseto – dalle 08.30 alle 12.30;

– dalle 08.30 alle 12.30; Isola del Giglio – dalle 08.30 alle 12.30;

– dalle 08.30 alle 12.30; Funicolare di Certaldo – dalle 08.30 alle 12.30.

Gli orari dello sciopero del 16 dicembre 2022 a Firenze in sintesi

Ecco in breve gli orari in cui i mezzi pubblici non saranno garantiti in occasione dello sciopero generale del 16 dicembre 2022 a Firenze:

Treni regionali in Toscana – sciopero dalle ore 9 alle 17 di venerdì 16 dicembre 2022

– sciopero dalle ore 9 alle 17 di venerdì 16 dicembre 2022 Tramvia di Firenze – sciopero dalle ore 12 alle 16 di venerdì 16 dicembre 2022

– sciopero dalle ore 12 alle 16 di venerdì 16 dicembre 2022 Autobus urbani a Firenze – sciopero dalle ore 18 alle 22 di venerdì 16 dicembre 2022

– sciopero dalle ore 18 alle 22 di venerdì 16 dicembre 2022 Bus extraurbani a Firenze – sciopero dalle ore 17 alle 21 di venerdì 16 dicembre 2022 (ex Cap dalle 17.30 alle 21.30)

Manifestazioni e corteo per lo sciopero generale

Come detto in ogni provincia toscana Cgil e Uil hanno organizzato manifestazioni. Oltre al corteo di Firenze (ore 9.30 da piazza Indipendenza a via Martelli) oggi sono previste queste iniziative:

Arezzo , fiaccolata dalle ore 16.30 in piazza Sant’Agostino;

, fiaccolata dalle ore 16.30 in piazza Sant’Agostino; Grosseto , presidio-manifestazione tra le ore 10 e 12 alla sede Caritas

, presidio-manifestazione tra le ore 10 e 12 alla sede Caritas Livorno , presidio davanti alla Prefettura in piazza dell’Unità d’Italia (ore 10-12)

, presidio davanti alla Prefettura in piazza dell’Unità d’Italia (ore 10-12) Lucca , corteo da piazza Santa Maria (ore 9.30) e arrivo in piazza San Michele

, corteo da piazza Santa Maria (ore 9.30) e arrivo in piazza San Michele Massa Carrara , Avenza presidio-flashmob alle ore 9.30 davanti alla Coop con i carrelli della spesa vuoti; Carrara presidio davanti alla sede Inps in via Don Minzoni 1

, Avenza presidio-flashmob alle ore 9.30 davanti alla Coop con i carrelli della spesa vuoti; Carrara presidio davanti alla sede Inps in via Don Minzoni 1 Pisa , presidio in piazza XX settembre (ore 10-13)

, presidio in piazza XX settembre (ore 10-13) Pistoia , presidio ore 10-12 in piazzetta dei Servi

, presidio ore 10-12 in piazzetta dei Servi Prato , presidio davanti alla Prefettura (via Cairoli) ore 10-12

, presidio davanti alla Prefettura (via Cairoli) ore 10-12 Siena, presidio in piazza Salimbeni ore 10-12