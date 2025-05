Scudo verde: scritta “Ztl attiva”, ma le multe scattano a giugno

- Pubblicità -

Da lunedì 5 maggio 2025 sui varchi elettronici dello Scudo Verde di Firenze comparirà la scritta rossa “Ztl attiva“, ma le telecamere non faranno ancora multe alle auto, agli scooter e ai motocicli più inquinanti. Si tratterà infatti di una nuova fase del “pre-esercizio”, ossia il periodo di test di questa infrastruttura che conta oltre 70 “porte” tutto intorno all’area urbana di Firenze.

La scritta “Ztl attiva”: lo Scudo Verde è già acceso?

Sugli schermi a messaggio variabile si passerà quindi dalla scritta verde “Ztl pre-esercizio” a quella rossa. Un cambiamento di “colore” che potrebbe creare qualche dubbio tra gli automobilisti. “Sui varchi saranno collocati anche cartelli informativi in cui si precisa che il pre-esercizio durerà fino a fine maggio”, ha spiegato il Comune in una nota. Quindi, nonostante la dicitura “Ztl attiva” il periodo di rodaggio dello Scudo Verde di Firenze proseguirà fino al 30 maggio 2025. In questo lasso di tempo continueranno a non essere elevate multe.

- Pubblicità -

Quando scattano le multe

Le sanzioni per i mezzi più inquinanti sono previste da domenica 1° giugno 2025. Lo Scudo Verde sarà in funzione 7 giorni su 7, 24 ore su 24 e sanzionerà in modo automatico chi non può circolare, secondo le regole anti-inquinamento in vigore da oltre 10 anni a Firenze. In particolare i divieti di circolazione nell’agglomerato urbano di Firenze riguardano:

Ciclomotori (L1, L2) a miscela olio/benzina 2 tempi Euro 0 – 1, benzina 4 tempi Euro 0

(L1, L2) a miscela olio/benzina 2 tempi Euro 0 – 1, benzina 4 tempi Euro 0 Motocicli (L3) a miscela olio/benzina 2 tempi Euro 0

(L3) a miscela olio/benzina 2 tempi Euro 0 Auto (M1) a benzina Euro 0, diesel euro 0 – 1

(M1) a benzina Euro 0, diesel euro 0 – 1 Autobus e autosnodati (M2, M3) a benzina Euro 0 -1, diesel Euro 0 – 1

(M2, M3) a benzina Euro 0 -1, diesel Euro 0 – 1 Autoveicoli per trasporto cose (N1) a benzina Euro 0, diesel Euro 0 (esclusi gli autoveicoli per trasporti specifici)

(N1) a benzina Euro 0, diesel Euro 0 (esclusi gli autoveicoli per trasporti specifici) Autoveicoli per trasporto cose (N2, N3) a benzina Euro 0, diesel Euro 0 (esclusi gli autoveicoli per trasporti specifici)

(N2, N3) a benzina Euro 0, diesel Euro 0 (esclusi gli autoveicoli per trasporti specifici) Autoveicoli per uso speciale a benzina Euro 0, diesel Euro 0

Per approfondire: