Coronavirus, scuole chiuse anche in Toscana?

Le scuole chiuse anche a Firenze e in Toscana per l’allerta coronavirus? Ancora non c’è un decisione definitiva. Il governo sta valutando se sospendere le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università di tutta Italia fino a metà marzo.

Una prima notizia che dava per certa la chiusura degli istituti a livello nazionale è stata smentita dalla ministra all’Istruzione Lucia Azzolina: il governo ha chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico e deciderà nelle prossime ore in base anche all’evolversi della situazione e dei casi di Covid-19.

Dove sono chiuse le scuole

Al momento le scuole sono chiuse fino a domenica per l’emergenza coronavirus solo in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Marche, mentre rimangono aperte in Toscana fino a contrordine.