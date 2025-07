Smart and Coop 2025: 50 mila euro per le giovani cooperative

- Pubblicità -

Al via Smart and Coop 2025, il percorso di incubazione promosso da Fondazione CR Firenze, Legacoop Toscana e Fondazione NOI‑Legacoop Toscana giunto alla settima edizione per sostenere le cooperative di domani. L’iniziativa è rivolta a gruppi composti da almeno tre persone, con una maggioranza di under 40, che desiderano costituire una cooperativa o rafforzarne una già avviata da meno di 12 mesi nei territori della Città Metropolitana di Firenze, della Provincia di Arezzo e di quella di Grosseto. Le candidature sono aperte dalle ore 17 di oggi, 14 luglio, al 30 settembre e, per i progetti selezionati, sono previsti contributi a fondo perduto fino a 50.000 euro.

Come funziona il bando di Smart and coop 2025

Il programma mira a sostenere la nascita di nuove imprese cooperative ispirate ai principi di equità, democrazia, inclusività e sostenibilità. Dopo una fase di selezione, le migliori dieci idee imprenditoriali accederanno a un laboratorio formativo intensivo, finalizzato alla progettazione dell’idea cooperativa. Solo i progetti ritenuti più promettenti, fino a un massimo di cinque, proseguiranno con l’incubazione, che prevede lo sviluppo di un piano d’impresa dettagliato. Il percorso si concluderà con un evento finale di premiazione di Smart and coop 2025.

“La cooperativa è una forma d’impresa che genera valore collettivo, promuove partecipazione e costruisce legami duraturi con il territorio – spiega Roberto Negrini, presidente di Legacoop Toscana -. Più cooperazione vuole dire contribuire a costruire un modello di sviluppo e di futuro più equo, inclusivo e sostenibile”.

“Un laboratorio prezioso di idee, talenti e visioni”

Dalle precedenti sei edizioni di Smart and coop emergono dati significativi: 104 candidature pervenute, oltre 400 giovani coinvolti, 24 gruppi ammessi al percorso di incubazione, 15 progetti premiati che si sono poi trasformati in cooperative attive, 245.000 euro erogati a fondo perduto e più di 650 ore complessive di formazione e mentoring.

Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze, ribadisce il valore dell’iniziativa affermando che “sostenere la nascita e il consolidamento di cooperative innovative significa investire in un modello di impresa che mette al centro i giovani e le comunità”. Gori considera Smart and Coop 2025 un “laboratorio prezioso di idee, talenti e visioni” in grado di rafforzare “i legami tra innovazione sociale, coesione e sviluppo locale”.

Tutti i dettagli del bando e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale dell’iniziativa: www.smartandcoop.it.