Smart and Coop 2024: torna il bando per giovani cooperative

Sul piatto ci sono 50 mila euro, divisi in diversi premi, per far crescere cooperative fondate da gruppi di giovani con idee innovative. Torna Smart and Coop, il bando promosso da Fondazione CR Firenze, Legacoop Toscana e Fondazione NOI-Legacoop Toscana: c’è tempo fino al 6 settembre 2024 per partecipare.

Il bando di Smart and Coop 2024

Smart and Coop 2024 si rivolge a team che vogliono realizzare un’idea imprenditoriale in forma cooperativa o che hanno avviato una cooperativa da non più di 12 mesi nei territori di Firenze, Arezzo e Grosseto. I gruppi che si candidano dovranno essere composti da un minimo di 3 partecipanti e la maggioranza dei componenti dovrà essere under 40. I membri del gruppo possono provenire da qualsiasi regione, ma la cooperativa (nascente o già avviata) deve essere costituita o nella Città Metropolitana di Firenze o nella Provincia di Arezzo o nella Provincia di Grosseto.

L’edizione 2024 ha l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di idee capaci di rispondere ai nuovi bisogni emergenti, adattarsi alla trasformazione dei mercati e contribuire al raggiungimento di uno o più Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

Un lavoro di squadra

“Ci rivolgiamo a tutti quei giovani che credono nel lavoro di squadra, nel valore dello stare insieme e che vogliono dare concretezza a un’idea imprenditoriale per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone e della comunità del proprio territorio”, afferma il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini.

Nelle prime cinque edizioni del progetto Smart and Coop sono state raccolte 86 candidature di idee imprenditoriali da avviare in forma cooperativa da parte di altrettanti team che hanno coinvolto più di 350 giovani under 40. Sono stati premiati 12 progetti che si sono poi costituiti in cooperativa. “Questo bando invita i giovani a mettersi in gioco con un’idea imprenditoriale – ha spiegato Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – mettiamo poi a disposizione un percorso di accompagnamento per trasformarla in realtà lavorativa. Crediamo nell’entusiasmo di chi ha voglia di fare innovazione per lo sviluppo del nostro territorio”.

Come funziona il bando

Tra tutte le candidature ammissibili saranno selezionate le migliori 10 idee imprenditoriali che accederanno a un laboratorio intensivo di formazione e design dell’idea progettuale, che si terrà il 22 e 23 ottobre 2024. Successivamente la Commissione indicherà i migliori progetti cooperativi (fino ad un massimo di 6) fra i 10 presentati, che avranno accesso alla fase di incubazione (tra novembre 2024 e marzo 2025) per potenziare le capacità imprenditoriali dei partecipanti e a definire il concreto piano di sviluppo della futura cooperativa. Al termine del percorso si terrà un evento di premiazione. Per partecipare al bando c’è tempo fino alle ore 23.59 del 6 settembre 2024, seguendo la procedura illustrata sul sito www.smartandcoop.it.