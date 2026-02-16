Sport negli istituti penitenziari: nasce la Asd Solliccianese

- Pubblicità -

Nasce la Asd Solliccianese, una nuova realtà sportiva che rappresenta le attività promosse da Uisp Firenze all’interno degli istituti penitenziari Sollicciano e Gozzini a custodia attenuata.

La Asd Solliccianese è una polisportiva che racchiude tante attività, dal calcio al volley.

È una realtà che unisce sport, formazione e responsabilità sociale, frutto di anni di presenza degli operatori Uisp come operatori all’interno degli istituti di pena.

Quando si svolge il primo torneo ufficiale e quali squadre partecipano

Il primo passo concreto è stato la creazione di un campionato di calcio UISP a squadre miste – detenuti, istituzioni e realtà cittadine – ed è stato organizzato quindi il primo torneo ufficiale, che sarà intitolato a Nicola Zuppa, lo storico educatore degli Istituti penitenziari fiorentini, da sempre vicino alla popolazione carceraria e punto di riferimento per il dialogo, la mediazione e l’integrazione, scomparso nel settembre del 2016.

Partecipano con formula di andata unica la squadre della Casa Circondariale di Sollicciano, ovvero la neocostituita Solliccianese che se la vedrà con l’Istituto Superiore Leonardo da Vinci, il Palazzo Vecchio Football Club, San Michele Progetto Dentro Fuori, Ussi Toscana, Rondinella del Torrino e Vigili del Fuoco.

Sono state anche presentate le maglie ufficiali della squadra, allenata da Alvaro Fruttuosi, e svelato lo stemma che la rappresenterà e che compare sulle tenute di gioco.

Le gare interne della Solliccianese si disputeranno al campo che è all’interno di Sollicciano, le altre al Velodromo delle Cascine e al Centro Sportivo La Trave – Niccolò Galli.

La gara inaugurale è il 28 di febbraio fra Solliccianese e Ussi Toscana, con fischio di inizio alle 10, presso il campo all’interno dell’Istituto di pena.

Chi sono i soci fondatori della Solliccianese

I cinque soci fondatori della Solliccianese e facenti parte del Consiglio sono Franco Dardanelli (presidente), Emilio Lastrucci (responsabile politiche sociali di Uisp Firenze, vicepresidente), Gabriella Bruschi, presidente di Uisp Firenze, la direttrice Valeria Vitrani e Alessandro Pelli, educatore e coordinatore Uisp che opera stabilmente all’interno della struttura come istruttore Uisp.