Tampone, scuola e prenotazione: in Toscana QR code e risultati veloci

La Toscana dà il via al progetto del “tampone veloce” (e gratis) per consentire le lezioni in presenza a scuola, con tempi rapidi per la prenotazione, grazie a un QR code, e quindi anche per i risultati del test. Si tratta della prima esperienza del genere in Italia. La giunta regionale ha approvato lo schema di accordo e la procedura è attiva. Gli studenti hanno un canale prioritario per il tampone anti-Covid nelle farmacie e negli ambulatori dei pediatri e dei medici di famiglia aderenti, per poi ottenere l’esito in poco tempo.

Tampone gratis per la scuola: prenotazione e risultati rapidi del tampone in Toscana

Secondo il nuovo protocollo sulla quarantena a scuola, quando uno studente delle elementari, delle medie e delle superiori risulta positivo tutti i compagni di classe devono essere sottoposti al tampone: in questo caso, in Toscana, sarà generato automaticamente un QR di prenotazione. Il programma in dotazione alle scuole creerà questo “voucher” che sarà inviato alle famiglie via mail.

Per effettuare il tampone gratuitamente basterà presentare il codice nei punti della Toscana che aderiscono alla campagna (farmacie, drive through, pediatri e medici di famiglia). Non sarà necessario quindi registrarsi sul portale “Prenota tampone” della Regione Toscana.

Cosa succede dopo i risultati del tampone: le regole della quarantena a scuola

Anche in Toscana, dopo i risultati del tampone, la quarantena per tutta la classe scatta nel caso ci siano almeno 3 alunni positivi (o per gli alunni non vaccinati con 2 casi positivi), alla scuola primaria, media e superiore. Se in classe risulta un solo contagio e l’esito di tutti gli altri test è negativo, solo l’alunno positivo dovrà restare a casa, gli altri potranno andare a lezione regolarmente effettuando un nuovo tampone dopo 5 giorni.

Con due contagi, i vaccinati andranno a scuola, mentre i non vaccinati dovranno fare la quarantena di 10 giorni. Alla materna e all’asilo nido anche nel caso di un solo positivo è necessario un tampone subito e la quarantena di 10 giorni per tutti, seguita da un nuovo test.

Il progetto della Toscana

Il progetto della “prenotazione rapida” del tampone per gli studenti è stato condiviso durante una serie di incontri con l’Ufficio scolastico regionale, i tecnici dell’assessorato alla Sanità della Regione Toscana e con tutti i soggetti che fanno parte del Cantiere Scuola. Il percorso è stato condiviso anche con il Comitato “Priorità alla scuola”.