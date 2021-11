Quarantena a scuola: come funziona e quanto dura, le nuove regole

Da oggi, 8 novembre 2021, cambia il protocollo anti-Covid per la quarantena fiduciaria a scuola con nuove regole e disposizioni che scattano quando un compagno di classe è positivo: ecco come funziona, quanto dura e quali sono le norme per il rientro all’asilo, alle elementari, alle medie e alle superiori. Vediamo le linee guida diffuse tramite una circolare dal Ministero dell’Istruzione.

Compagno di classe positivo al Covid: come funziona oggi la quarantena a scuola, le nuove disposizioni 2021

A differenza della “vecchia” quarantena fiduciaria per la scuola, le nuove regole del protocollo anti-Covid prevedono questa misura cautelativa con norme differenti a seconda dell’età degli alunni e per i ragazzi che si sono sottoposti al vaccino. Ricordiamo che per frequentare le lezioni gli studenti non hanno l’obbligo di mostrare il green pass.

Per capire come funziona e quanto dura oggi la quarantena a scuola bisogna prendere in considerazione diversi scenari. C’è però un punto ben chiaro: i bambini e i ragazzi di una classe finiscono sempre tutti a casa se si riscontra un micro-focolaio, con almeno tre casi positivi in classe.

Cosa succede se un compagno di classe è positivo al Covid e quanto dura la quarantena fiduciaria

Stando alle nuove regole per la scuola elementare, media e superiore, nel caso della presenza di un solo compagno positivo tutta la classe e i vari contatti scolastici dovranno fare il prima possibile un tampone molecolare o antigenico rapido e se negativi potranno rientrare a scuola senza necessità di quarantena fiduciaria, per poi ripetere il test dopo 5 giorni. Se quest’ultimo tampone non viene fatto o se i test risultano positivi scatta la quarantena per il singolo alunno.

Se ci sono invece due casi positivi tra gli studenti funziona in modo diverso: chi si è sottoposto al vaccino o negli ultimi 6 mesi è guarito dal Covid farà il tampone subito (se negativo potrà andare a scuola) e poi ripeterlo dopo 5 giorni, senza bisogno di quarantena. Gli alunni non vaccinati invece dovranno fare la quarantena che dura 10 giorni e prima del rientro a scuola dovranno avere l’esito negativo di un tampone.

Nel caso di 3 positivi, come detto, tutti gli studenti della classe faranno la quarantena di 7 giorni per i vaccinati e di 10 giorni per chi non è protetto. Per quanto riguarda gli insegnanti, i maestri e i professori la regola generale li considera a rischio se nelle 48 ore precedenti hanno svolto lezione in presenza per 4 o più ore nella classe dove si è riscontrato il contagio.

Le regole del nuovo protocollo per l’asilo e la scuola materna

Le nuove regole sulla quarantena Covid a scuola individuano anche uno scenario diverso per i servizi per l’infanzia, ossia quando si parla di bambini fino ai 6 anni. Nel caso di un positivo per i bambini più piccoli, all’asilo come alla scuola materna, le nuove disposizioni prevedono un tampone subito e una quarantena di dieci giorni, al termine della quale dovranno effettuare di nuovo il test per rientrare in classe.

Gli educatori e gli insegnanti dell’asilo e della scuola materna anche quando c’è un solo bimbo positivo nella loro sezione rischiano la quarantena da 7 a 10 giorni, in base alla valutazione delle autorità sanitarie sui contatti stretti avuti dal lavoratore.

Come funziona la quarantena a scuola, quanto dura e chi deve fare il tampone per il rientro in classe

Ecco allora cosa cambia dall’8 novembre 2021 per la quarantena fiduciaria a scuola nel caso di uno o più positivi in classe, le nuove regole:

1 solo compagno di classe positivo – nessuna quarantena se si fa il tampone subito e dopo 5 giorni (elementari, medie, superiori)

– nessuna quarantena se si fa il tampone subito e dopo 5 giorni (elementari, medie, superiori) 2 casi positivi in classe – gli alunni vaccinati o guariti dal Covid (negli ultimi 6 mesi) vanno a lezione in presenza se fanno il tampone subito e dopo 5 giorni; per i bambini e i ragazzi che non hanno fatto il vaccino oppure che non sono guariti dal coronavirus negli ultimi 6 mesi scatta la quarantena che dura 10 giorni (con un tampone prima del rientro a scuola)

– gli alunni vaccinati o guariti dal Covid (negli ultimi 6 mesi) vanno a lezione in presenza se fanno il tampone subito e dopo 5 giorni; per i bambini e i ragazzi che non hanno fatto il vaccino oppure che non sono guariti dal coronavirus negli ultimi 6 mesi scatta la quarantena che dura 10 giorni (con un tampone prima del rientro a scuola) 3 casi positivi in classe – tutta la classe va in quarantena (7 giorni per i vaccinati, 10 giorni per gli altri) e rientra a scuola al termine di questo periodo facendo un tampone

– tutta la classe va in quarantena (7 giorni per i vaccinati, 10 giorni per gli altri) e rientra a scuola al termine di questo periodo facendo un tampone bambini fino ai 6 anni (servizi per l’infanzia, asilo e scuola materna) – anche con un solo compagno positivo tampone subito e quarantena che dura 10 giorni, al termine del quale va fatto di nuovo il test.

Tutti i dettagli sule nuove regole nella circolare pubblicata dal Ministero dell’Istruzione riguardo a come funziona la quarantena a scuola.