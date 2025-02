Terremoto in Toscana: nuova scossa in provincia di Siena

- Pubblicità -

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata oggi, 6 febbraio 2025, in provincia di Siena: da inizio febbraio in questa zona della Toscana è in corso uno sciame sismico. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) la scossa è stata registrata alle ore 12.18, quattro chilometri a nord-ovest del comune di Monteroni d’Arbia, a una profondità di 7 chilometri.

L’epicentro del terremoto in provincia di Siena

L’epicentro è stato localizzato dall’Ingv poco fuori l’abitato delle frazioni di Isola d’Arbia e Ponte a Tressa. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione in questa parte della provincia di Siena, ma non risultano al momento danni a persone o cose. Nel comune di Monteroni, a seguito della scossa, gli alunni sono usciti dalle scuole in via precauzionale. Questa stessa zona è stata interessata da uno sciame sismico tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio, con alcuni istituti scolastici che sono stati chiusi per un giorno a Monteroni e nei comuni limitrofi.