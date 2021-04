“Dal monitoraggio sui trasporti emerge che questa mattina in Toscana è andato tutto bene, sono molto soddisfatto. La presenza degli studenti al 70%, almeno per quanto riguarda l’ingresso, mi sembra sia andata molto bene, per tutte le province”. Lo ha detto l’assessore tosano ai trasporti Stefano Bacelli, nel giorno in cui gli studenti toscani sono tornati in aula al 70%.

Trasporti Toscana: primo giorno di zona gialla con poche segnalazioni

Come riportato da Bacelli c’è stata una segnalazione sulla linea 6 di Firenze ma nessuna criticità. E anche Trenitalia ha segnalato “un 15% di persone in più sui treni, ma non ci sono casi di superamento della capienza del 50%”.

Bene anche dal punto di vista del traffico: Firenze sembra aver superato il primo giorno in zona gialla. Per quanto riguarda la riapertura dei ristoranti, in realtà, il tempo nuvoloso non sta aiutando la ripresa delle attività.