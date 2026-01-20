Un nuovo studentato universitario a Monna Tessa

- Pubblicità -

Inizia a prendere forma il nuovo studentato universitario di Villa Monna Tessa a Firenze. Il 19 gennaio 2026 è stata infatti posata, in forma simbolica, la prima pietra, un passaggio chiave nel processo di riqualificazione dell’immobile, avviato con la recente presentazione del permesso di costruire. L’ex padiglione ospedaliero, dismesso dal 2018, sarà trasformato in una moderna residenza universitaria. La struttura sarà disponibile per l’anno accademico 2027/2028.

Posti letto per studenti e per i familiari dei degenti

La nuova struttura ospiterà 480 nuovi posti letto a tariffe calmierate, di cui il 50% sulla base dei criteri definiti dal MUR e il 50% in convenzione con il Comune. Saranno inoltre disponibili ulteriori 33 posti letto dedicati ad ospitare i familiari dei degenti delle strutture sanitarie della zona. L’investimento complessivo ammonta a circa 40 milioni di euro.

- Pubblicità -

Quattro piani saranno destinati alle camere. A questi si aggiunge un livello seminterrato adibito ai servizi comuni dove ci saranno le aree per la preparazione e la consumazione dei pasti, spazi palestra/fitness, sale studio e ricreative, biblioteca/emeroteca, nonché un ufficio, depositi e locali tecnici, destinati sia all’uso degli ospiti sia al funzionamento dell’edificio.

Chi realizzerà il nuovo studentato

La realizzazione del progetto è promossa dal fondo iGeneration, la più grande piattaforma italiana di interventi dedicata all’affordable student housing, gestita da Investire SGR (Gruppo Banca Finnat) e partecipato dal fondo FNAS di CDP Real Asset SGR (Gruppo CDP) e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI, parte del Gruppo BEI) in qualità di anchor investor, nonché da altri investitori istituzionali, tra cui i promotori Fondazione CR Firenze, l’Università di Firenze e l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.

- Pubblicità -

Il progetto è stato curato dallo studio Rossiprodi Associati.