Università di Firenze: orientamento online e le biblioteche riaprono

Quale università scegliere e quale corso di laurea? Ai tempi del coronavirus si decide grazie a videolezioni, incontri a distanza, consulenze in videochiamata. Per aiutare le future matricole, l’Università di Firenze lancia un pacchetto di iniziative online dedicato all’orientamento a distanza. Intanto con la fase 2 per gli studenti dell’ateneo riaprono le biblioteche universitarie fiorentine, ma solo in parte: sarà attivo esclusivamente il servizio di prestito, su prenotazione.

L’Università di Firenze si presenta online, orientamento a distanza

Tra le proposte per le future matricole le videolezioni di Smart Unifi, realizzate dai docenti dell’ateneo: dai big data ai cambiamenti climatici, dalla biodiversità al perché comunichiamo, con queste classi virtuali è possibile avvicinarsi alle materie di studio. Nel mese di maggio, sempre per quanto riguarda l’orientamento, proseguono gli Info meet, incontri a distanza dedicati alla presentazione dell’offerta formativa delle singole scuole (piattaforma Gsuite con l’applicativo Meet).

E per chi ha già le idee chiare e si prepara ad accedere ai corsi di studio dell’Università di Firenze, online sono disponibili anche una serie di compendi, anche in versione interattiva, con quiz ed esercizi da risolvere ad esempio di logica e di matematica. Infine il telesportello, con videochiamate su prenotazione, permette di svolgere colloqui di orientamento e ricevere informazioni sui principali servizi dedicati alle informazioni sui singoli corsi di studio. Qui tutti i dettagli sull’orientamento a distanza.

Riapertura delle biblioteche dell’ateneo fiorentino, solo per il prestito

Da giovedì 7 maggio è prevista la riapertura del servizio di prestito delle biblioteche dell’Univesità di Firenze: è possibile chiedere libri, ma solo su appuntamento. Basterà collegarsi al catalogo dei titoli del servizio bibliotecario di ateneo, autenticarsi, fare la richiesta online e quando il libro sarà disponibile lo studente riceverà una mail con le istruzioni per prenotare la fascia oraria del ritiro. Restano chiuse le sale studio, i cui libri, in larga parte, saranno disponibili per il prestito.

L’Università di Firenze, già all’inizio dell’emergenza coronavirus, ha attivato per i propri studenti lezioni e servizi online.