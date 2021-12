Vaccinazione e lotta al Covid, continua la campagna #coopforafrica

Per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa prosegue la campagna #coopforafrica, la raccolta fondi promossa da Coop, in collaborazione con l’Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità di Sant‘Egidio e Medici Senza Frontiere. Le donazioni hanno raggunto i 523.694 euro grazie ai contributi di 57.700 persone.

Cos’è #coopforafrica per la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa

#coopforafrica è la campagna di raccolta fondi per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa che vede le cooperative di consumatori italiane, fra cui Unicoop Firenze, al fianco di tre realtà umanitarie fortemente impegnate sul versante della solidarietà internazionale, come l’Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità di Sant‘Egidio e Medici Senza Frontiere. Tutte e tre le organizzazioni già sono attive sul territorio africano per favorire la vaccinazione. In Africa solo il 7% della popolazione ha ricevuto una dose di vaccino.

Obiettivo: vaccinare 250mila persone

L’obiettivo della campagna #coopforafrica è superare un milione di euro, una cifra necessaria per vaccinare circa 250.000 persone. La campagna #coopforafrica dura fino al 9 gennaio, tutte le donazioni raccolte vengono raddoppiate da Coop.

Come donare e contribuire a #coopforafrica

Tutti possono fare una donazione. È possibile donare alle casse dei punti vendita Coop.Fi (100, 500 o 1000 punti della propria Carta Socio oppure fare donazioni da 1, 5 o 10 euro), sulla piattaforma Eppela (https://www.eppela.com/projects/6950) oppure sul conto corrente dedicato (Iban: IT 12 E 02008 05364 000106277813). Da qualche giorno. Chi dona riceve un biglietto di ringraziamento e molti sostenitori hanno deciso di donare a nome di una persona cara.