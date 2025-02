Vetrine spaccate, a Firenze torna il bonus “Negozi sicuri”

- Pubblicità -

Un rimborso che coprirà la metà delle spese sostenute per riparare le vetrine spaccate da vandali e ladri oppure per gli investimenti nella prevenzione dei furti: il Comune di Firenze e la Camera di Commercio rilanciano il bando “Negozi sicuri”. Si tratta della seconda edizione della misura, lanciata due anni fa. Questo “bonus” potrà arrivare fino a un massimo di 5.000 euro.

Il bando “Negozi sicuri”

Sul piatto ci sono 264.000 euro, contributi a fondo perduto che potranno essere richiesti dai negozianti e dalle imprese di Firenze per il rimborso del 50% delle spese sostenute (da un minimo di 1.000 a un massimo di 5.000 euro) per due diverse linee di intervento: bonus per gli interventi di ripristino a seguito di atti vandalici (vetrine spaccate, danni ai bandoni, alle porte di accesso, ai sistemi di allarme e ai registratori di cassa); bonus per gli investimenti nella sicurezza aziendale (ad esempio il potenziamento e l’adeguamento delle vetrine, dei bandoni, delle porte di accesso, della videosorveglianza e dei sistemi antintrusione).

I 132.000 euro stanziati da Palazzo Vecchio saranno destinati in via prioritaria alle imprese con sede nel territorio comunale di Firenze, mentre la quota di contributi di cui si fa carico la Camera di Commercio di Firenze “è a disposizione degli imprenditori dell’intera area metropolitana”, ha precisato il presidente della Camera di commercio Massimo Manetti durante la presentazione della misura. Una parte dei fondi proviene dai contributi non richiesti nella precedente edizione del bando “Negozi sicuri”.

Vetrine spaccate a Firenze: come richiedere il rimborso

“I negozi e le attività imprenditoriali hanno un valore sociale, forse ancora prima che economico, e per questo devono essere tutelati in ogni modo”, ha commentato l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini. Questo rimborso è destinato alle micro, piccole e medie imprese e potrà essere richiesto con una procedura online sul sito Restart dal 10 marzo 2025 al 31 dicembre 2025, fino all’esaurimento delle risorse. L’intervento denominato “Camera Commercio Firenze – Intervento sicurezza sedi aziendali – anno 2025” sarà visibile sulla piattaforma solo a partire dalle ore 12.00 del 10 marzo.

“Andiamo – ha detto l’assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio – oltre l’impegno per il presidio del territorio e la repressione dei reati, su cui le forze dell’ordine, che ringrazio, sono impegnate costantemente, malgrado risorse e personale insufficienti: il bando è davvero importante perché mette a disposizione tante risorse per potenziare i sistemi di sicurezza passiva delle imprese e dei negozi, lavorando sulla prevenzione dei danni delle spaccate che è sicuramente la strategia migliore”.

Il 4 marzo alle ore 14.30 è in programma anche un webinar per dare informazioni sul bando. Qui il bando integrale. Per maggiori informazioni scrivere a [email protected] o chiamare il numero 055.23.92.139.