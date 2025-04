Come fare domanda di voto fuori sede per i referendum 2025

- Pubblicità -

Ci sono novità per il voto fuori sede in occasione dei 5 referendum 2025: presentando domanda, studenti, lavoratori e le persone sottoposte a cure mediche lontano da casa – fuori regione o fuori provincia – potranno andare alle urne l’8 e 9 giugno in un comune diverso da quello di residenza. Il sistema, introdotto a livello sperimentale, funzionerà allo stesso modo di quello previsto l’anno scorso per le elezioni europee. Stavolta, però, oltre ai motivi di studio, sono stati inclusi anche quelli legati all’occupazione e alla salute. Ecco come fare richiesta.

Chi può votare fuori sede per i referendum 2025 (non per le comunali)

A stabilire le regole è l’articolo 2 del dl numero 27/2025, il cosiddetto decreto legge elezioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 marzo. In particolare sono ammessi al voto fuori sede gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono domiciliati in una città che si trova in una provincia diversa da quella del comune di residenza e di iscrizione alle liste elettorali. Il periodo del domicilio temporaneo deve coprire almeno 3 mesi, nella finestra temporale in cui cadono i referendum dell’8 e 9 giugno 2025.

Va specificato che non è previsto il voto fuori sede per le elezioni comunali 2025. Quest’anno infatti oltre 400 comuni italiani sceglieranno il nuovo sindaco e l’eventuale ballottaggio sarà fatto in concomitanza con le consultazioni referendarie. Votare fuori sede per i referendum, comunque, non precluderà alla stessa persona la possibilità di andare alle urne presso il proprio comune di residenza per le amministrative.

Come ed entro quando fare domanda per il voto fuori sede: il modulo pdf

Per poter votare fuori sede, bisognerà fare domanda al Comune dove si è domiciliati entro il 4 maggio 2025, indicando l’indirizzo dove si è alloggiati temporaneamente e un recapito di posta elettronica. Il modello per fare richiesta è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno (qui il pdf) e sui portali dei singoli Comuni, dove sono specificate anche le modalità di presentazione di tutta la documentazione, online, di persona o tramite delegati. Questa la pagina del Comune di Firenze.

Bisognerà allegare una copia di un documento di identità valido, quella della tessera elettorale e la copia dei documenti o dei certificati che dimostrino la condizione di elettore fuori sede. È possibile anche fare un’autocertificazione, dichiarando di essere un lavoratore, uno studente o un paziente sottoposto a cure mediche, lontano dalla propria residenza. In questa domanda, specifica il Viminale, i fuori sede potranno anche dichiarare la loro disponibilità a essere nominati scrutatori o presidenti di seggio in occasione del referendum, per prendere poi servizio nel Comune di domicilio. La domanda può essere revocata entro il 14 maggio.

Per votare fuori sede servirà comunque la tessera elettorale

Entro il 3 giugno 2025 il Comune manderà agli elettori un attestato di ammissione al voto, indicando in quale sezione ci si potrà recare l’8 e 9 giugno per i referendum abrogativi. I Comuni, a questo fine, hanno la facoltà di creare delle sezioni speciali per ogni 800 elettori fuori sede. Per recarsi alle urne, sarà necessario mostrare un documento di identità valido, la tessera elettorale e questa l’attestazione di ammissione al voto.