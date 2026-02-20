Wikipedro lancia il video contest per raccontare Bagno a Ripoli

- Pubblicità -

Wikipedro lancia il nuovo video contest per raccontare Bagno a Ripoli ideato dalla Pro Loco per Bagno a Ripoli e dal Comune.

“Una storia, un luogo del cuore, un monumento, uno scorcio, la bellezza del paesaggio: dicci perché ami Bagno a Ripoli” è il messaggio con cui uno degli influencer fiorentini più seguiti dal grande pubblico, alias Pietro Resta, ha dato il via al video contest “Ama Bagno a Ripoli”.

Il contest si è ufficialmente aperto con il video di lancio di Wikipedro pubblicato su Instagram

Come partecipare al video contest

Chi è interessato a partecipare al video contest deve realizzare un video in formato verticale e di durata non superiore a 2 minuti per raccontare il motivo del suo attaccamento a Bagno a Ripoli.

Il video può concentrarsi su un luogo d’arte, un percorso naturalistico, un particolare storico. Ma può anche parlare di una storia personale o collettiva, di artigianato, di sport, scuola o di un ricordo.

Ogni video deve iniziare con la dicitura “Si dice che…” e chiudersi con la frase “Ama Bagno a Ripoli”. I video partecipanti devono essere inviati per mail all’indirizzo [email protected].

Cosa si vince e quando sarà la premiazione

La Pro Loco pubblicherà i video sui suoi canali social, Instagram e Facebook, e quello che riceverà più interazioni risulterà vincitore.

Il primo classificato sarà premiato a novembre in occasione di PrimOlio 2026, la mostra mercato dell’olio evo in programma a Bagno a Ripoli. Per la prima volta sarà assegnato il “Ripolino d’oro”, riconoscimento ideato dalla Pro Loco, disegnato da Gemma Manfredini e realizzato dalla Fonderia artistica Del Giudice, per rendere omaggio a chi con il suo impegno promuove Bagno a Ripoli.