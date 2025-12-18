I 40 anni del Mandela Forum in una mostra (con manifesti cult)

- Pubblicità -

200 manifesti originali, da Ray Charles a Paul McCartney e poi Oasis, Barry White, Elton John, Iron Maiden, Frank Zappa, Aerosmith, Roberto Benigni. Sono loro i protagonisti della mostra sui 40 anni del Mandela Forum di Firenze, un tempo semplicemente “Palasport”.

Una storia nata nel 1985 con il Palasport

L’esposizione “Da Palasport a Forum: la storia del Nelson Mandela Forum in 40 anni di manifesti” è stata inaugurata mercoledì 17 dicembre e il pubblico potrà vederla in occasione di tutti gli spettacoli in programma. Sono previste anche visite su prenotazione, sempre a ingresso gratuito, in giorni e orari da concordare contattando il Mandela Forum ([email protected]).

La mostra, organizzata dall’Associazione Mandela Forum in collaborazione e con il sostegno della Fondazione CR Firenze, ripercorre i principali eventi ospitati dall’impianto fiorentino dal 1985, quando fu inaugurato come Palasport Firenze, a oggi.

I manifesti in mostra al Mandela Forum

Gli appassionati di memorabilia musicale, tra i 200 manifesti, potranno trovare autentiche rarità, come i manifesti delle tappe fiorentine di Ray Charles nel 1985, di Vasco Rossi e di Liza Minnelli nel 1987, di James Brown nel 1988, di Paul McCartney nel 1993. E ancora Eric Clapton (1987 e 2001), Luciano Pavarotti (1990), Peter Gabriel (1993), Neil Young (2008), Bob Dylan (2009, 2011 con Mark Knopfler e 2018) e poi i tanti live dei fiorentini Litfiba, Bandabardò e Marco Masini.

Il Mandela Forum è l’unico impianto italiano che ha declinato generose offerte di sponsorizzazione per mantenere il proprio nome, una decisione presa dall’Associazione Palasport Firenze (dal 2016 Associazione Mandela Forum) che gestisce lo spazio, perseguendo i valori di tolleranza e lotta alle discriminazioni tramandatici da Nelson Mandela, Premio Nobel per la Pace e icona mondiale di giustizia e libertà. Un percorso condiviso da Unicoop Firenze e Fondazione CR Firenze, che da anni sostengono il Mandela Forum e le sue iniziative.