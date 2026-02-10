A Firenze torna il Carnevale di Pace

- Pubblicità -

Torna a Firenze il Carnevale di Pace, l’appuntamento organizzato dall’Associazione Piazza San Donato in collaborazione con tre Quartieri della città, che ogni anno porta nelle strade della città un messaggio di pace, uguaglianza e convivenza, attraverso musica, danze e colori da tutto il mondo.

Quando si svolge il Carnevale di Pace

Il Carnevale di Pace 2026 è una festa popolare e collettiva che mette al centro i diritti umani, la dignità delle persone e il valore di una città aperta e solidale, invitando cittadine e cittadini di ogni età a partecipare a un grande corteo gioioso e inclusivo.

Quest’anno saranno 31 le realtà aderenti, tra associazioni, scuole di ballo e comunità straniere, a rendere vivo il corteo, testimoniando una Firenze plurale, interculturale e accogliente.

Il ritrovo è fissato per domenica 15 febbraio alle ore 14.30 in Piazza dell’Isolotto, da dove partirà il corteo.

Il percorso del corteo del Carnevale di Pace

Un grande corteo colorato per i diritti, la convivenza e l’inclusione partirà dal Quartiere 4 passando per il Quartiere 1 per concludersi nel Quartiere 5 con un gran finale.

Il percorso attraverserà la passerella sull’Arno, il Parco delle Cascine, sfiorerà la Manifattura Tabacchi e Piazza Puccini, per poi proseguire lungo via di Villa Demidoff e arrivare al Centro Commerciale San Donato.

Alle ore 16.30, nella Piazza del Centro San Donato, si terrà il gran finale con le esibizioni dei gruppi partecipanti.

Qui verranno esposti striscioni che raccontano il senso profondo della manifestazione:

“I diritti non hanno passaporto”, “L’Italia sono anch’io”, “Carnevale di Pace”, l’Articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e un messaggio che riassume lo spirito dell’iniziativa: “Chi vive a Firenze fa parte di Firenze”, frase che sarà al centro del messaggio finale in Piazza San Donato.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 22 febbraio.