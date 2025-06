Apriti Cinema 2025: il programma del cinema sotto le stelle in piazza Pitti

- Pubblicità -

Firenze torna ad accendersi di grande cinema sotto le stelle con l’edizione 2025 di Apriti Cinema, la storica rassegna cinematografica dell’Estate Fiorentina che per quest’anno si sposta in una location spettacolare, piazza Pitti con un programma d’eccezione. Un nuovo scenario per un’esperienza ancora più coinvolgente, dove film e architettura si fondono in un’atmosfera magica e irripetibile.

Cinema in piazza Pitti: il grande schermo incontra la bellezza

Lo schermo di Apriti Cinema 2025 sarà grande quattro metri per quattro, posizionato sul lato sinistro dello storico Palazzo Pitti, in prossimità del Rondò di Bacco, e perfettamente visibile da una platea composta da 180 sedute. Un allestimento non invasivo, pensato per valorizzare la piazza e garantire una fruizione libera e armoniosa anche per i passanti. Le proiezioni inizieranno ogni sera alle 21.45, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Ad organizzare il cinema in piazza Pitti e il suo programma è l’Associazione Quelli dell’Alfieri, con la programmazione a cura del Cinema La Compagnia – Fondazione Sistema Toscana.

Apriti Cinema 2025, il programma: un’estate di grandi film e ospiti

Il programma di Apriti Cinema 2025 è ricchissimo: anteprime, documentari, film d’autore, rassegne internazionali, e grandi classici restaurati. Non mancheranno ospiti, registi, attori e serate a tema con il coinvolgimento di istituzioni culturali come le Gallerie degli Uffizi, il Festival dei Popoli, Lo Schermo dell’Arte, il Middle East Now e molti altri.

Tra i momenti più attesi: l’omaggio a Leonardo Pieraccioni (alla presenza del regista) per i 30 anni de I laureati (16 giugno), l’anteprima del documentario Mimo di Tara Vessali (26 giugno), e gli appuntamenti speciali dedicati a Luca Guadagnino, vincitore del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema.

Tutti i film in programma – Elenco con date di Apriti Cinema 2025

Ecco la programmazione completa con le date e i titoli:

16 giugno – I laureati di Leonardo Pieraccioni

17 giugno – Educazione affettiva di Clemente Bicocchi e Federico Bondi e Music All In di Francesco Matera

18 giugno – Real di Adele Tulli

19 giugno – L’Isolotto che non c’è di Roberto Fassone, Giacomo Raffaelli e gli/le allievi/e delle classi III dell’IC Pirandello di Firenze, The Eggregores’ Theory di Andrea Gatopoulos, The Unknown Painting di Niklas Poweleit, Like an Event in a Dream di Firas Shehadeh

20 giugno – Silent Trilogy di Juho Kuosmanen

21 giugno – La stangata di George Roy Hill

22 giugno – Concreta Utopia di Um Tae-hwa

23 giugno – Arte Povera. Appunti per la Storia di Andrea Bettinetti

24 giugno – Arena chiusa

25 giugno – Fiore Mio di Paolo Cognetti

26 giugno – Premio Claudio Carabba + proiezione MIMO di Tara Vessali

27 giugno – Io e il Secco di Gianluca Santoni

28 giugno – La signora degli omicidi di Alexander MacKendrick

29 giugno – Ennennum di Shalini Ushadevi

30 giugno – Looking for Oum Kulthum di Shirin Neshat

1 luglio – Passing Dreams di Rashid Masharawi

2 luglio – Cose che accadono sulla terra di Michele Cinque

3 luglio – Paura dell’alba di Enrico Masi

4 luglio – Il codice del bosco di Alessandro Bernard e Paolo Ceretto

5 luglio – Il concerto di Radu Mihaileanu

6 luglio – A Bigger Splash di Luca Guadagnino

7 luglio – Radio Solaire di Federico Bacci e Francesco Eppesteingher

8 luglio – Boomerang di Shahab Fatouhi

9 luglio – Vista mare di Julia Gutweniger e Florian Kofler

10 luglio – 5 Nanomoli di Elisa Mereghetti e Marco Mensa

11 luglio – Generazione romantica di Jia Zhangke

12 luglio – Il mio compleanno di Christian Filippi

13 luglio – Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino

14 luglio – Benvenuti a Dongmakgol di Park Kwang-hyun

15 luglio – A Man Fell di Giovanni C. Lorusso

16 luglio – Snow Leopard di Pema Tseden

17 luglio – n-Ego di Eleonora Danco

18 luglio – Retirement Plan + King Frankie di John Kelly

19 luglio – The Memories of Others di Pauline Vermare, Marc Lesser, Noah Avidan + Dead Man’s Money di Paul Kennedy

20 luglio – Challengers di Luca Guadagnino

21 luglio – Snowpiercer di Bong Joon-ho

22 luglio – The Settlement di Mohamed Rashad

23 luglio – Il Magnifico di Cecilia Muzzi

24 luglio – Amores Perros di Alejandro González Iñárritu

25 luglio – Bestiari, Erbari, Lapidari di Martina Parenti e Massimo D’Anolfi

26 luglio – L’appartamento di Billy Wilder

27 luglio – Il terzo uomo di Carol Reed

Un’estate da vivere sotto le stelle

Apriti Cinema 2025 è molto più di una rassegna: è un invito a vivere l’estate fiorentina all’insegna della cultura, della condivisione e della bellezza. In una piazza che torna ad accogliere le persone non solo come spettatori, ma come protagonisti di un’esperienza culturale collettiva e gratuita.

Piazza Pitti, Firenze

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Tutte le sere alle 21.45 (tranne il 24 giugno)

cinemalacompagnia.it