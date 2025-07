BirRenai 2025: la festa della birra nel parco dei Renai (Signa)

- Pubblicità -

All’inizio era BeerRenai, poi è diventato Renai Beer Festival, adesso si chiama BirRenai: per l’estate 2025 la festa della birra nel parco dei Renai di Signa cambia nome ma non la formula, con un lungo programma di eventi e concerti gratuiti fino al 27 luglio. E come sempre ci sarà la possibilità di assaporare birre da tutto il mondo.

Cibo e musica

La festa della birra dei Renai si è aperta il 10 luglio e va avanti fino al 27 luglio, ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica sera. Presenti tanti stand per gustare bionde, rosse e bianche, dalle produzioni artigianali a quelle biologiche fino alle proposte a chilometro zero. E poi punti ristoro e street food. Per i grandi ci sono anche i mercatini e per i più piccoli le giostre.

- Pubblicità -

Ogni sera sul palco va in scena un evento musicale diverso. Tante le tribute band in programma per il BirRenai 2025, dai Killer Queen ai Santiago che ripropongono i grandi successi dei Litfiba. Spazio anche ai dj set e ai party a tema, come quelli del Mamamia di Torre del Lago, che arriva a Signa per il suo tour estivo, e la festa anni Novanta “CRAZY ’90s”. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

BirRenai 2025: il programma dei concerti della festa della birra dei Renai

Ecco il programma dei concerti di BirRenai 2025, la festa della birra nel parco dei Renai di Signa:

Giovedì 10 luglio

JovaBand – Jovanotti Tribute Band

JovaBand – Jovanotti Tribute Band Venerdì 11 luglio

Pink Noise – Pink Floyd Tribute Band

Pink Noise – Pink Floyd Tribute Band Sabato 12 luglio

Ligabue Cover band

Ligabue Cover band Domenica 13 luglio

Mamamia in Tour

Mamamia in Tour Giovedì 17 luglio

Killer Queen – Queen Tribute Band

Killer Queen – Queen Tribute Band Venerdì 18 luglio

Santiago – Litfiba Tribute Band

Santiago – Litfiba Tribute Band Sabato 19 luglio

Suzy Q

Suzy Q Domenica 20 luglio

883 mania Tribute Band

883 mania Tribute Band Giovedì 24 luglio

Mamamia in Tour

Mamamia in Tour Venerdì 25 luglio

Crazy ’90s dj set

Crazy ’90s dj set Sabato 26 luglio

La Combriccola del Blasco – Vasco Rossi Tribute Band

La Combriccola del Blasco – Vasco Rossi Tribute Band Domenica 27 luglio

Negramaro Tribute Band

- Pubblicità -

Aggiornamenti sulla pagina Facebook del Parco dei Renai.