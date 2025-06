Campi Beer Festival 2025, il programma della festa della birra

- Pubblicità -

Non solo una festa della birra ma anche tanti eventi a ingresso gratuito: il Campi Beer Festival 2025 porta nel parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio (Firenze) un lungo programma di concerti. Quest’anno la kermesse si svolge da giovedì 12 giugno fino a domenica 29 giugno.

Gli ospiti della festa della birra a Villa Montalvo (Campi Bisenzio)

Dopo il successo dell’anno scorso, per 18 serate consecutive il parco si trasforma in un grande centro di aggregazione con 20 punti ristorazione e street food, stand dei birrifici artigianali e birra alla spina, mercatini di artigianato e un’area luna park per i bambini. Ogni sera poi, sul palco principale, un evento diverso, tra live e dj set.

- Pubblicità -

Tra gli ospiti dell’edizione 2025 la Bandabardò, a cui sarà affidata l’apertura del Campi Beer Festival, Tonino Carotone e Giulio Wilson (in programma il 15 giugno) e la storica band punk Punkreas (17 giugno). E poi tante tribute band, dai Killer Queen alla Combriccola del Blasco, e serate speciali.

Nel parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio tornano anche il party elettronico Cosmic Open Air con due date, il tour del Mamamia di Torre del Lago, la musica techno di Metempsicosi, le performance del Circo Nero e le feste a tema dedicate ai diversi decenni della musica (anni ’70, ’80, ’90 e 2000).

- Pubblicità -

Il programma del Campi Beer Festival 2025: tutte le date

Giovedì 12 giugno 2025

Bandabardò

Venerdì 13 giugno 2025

Mamamia in Tour

Sabato 14 giugno 2025

Cosmic Open Air

Domenica 15 giugno 2025

Tonino Carotone e Giulio Wilson

Lunedì 16 giugno 2025

Killer Queen – Queen tribute band

– Queen tribute band Martedì 17 giugno 2025

Punkreas

Mercoledì 18 giugno 2025

La Combriccola del Blasco – Vasco Rossi tribute band

– Vasco Rossi tribute band Giovedì 19 giugno 2025

La grande festa Mitology 70-80

Venerdì 20 giugno 2025

Metempsicosi

Sabato 21 giugno 2025

Circo Nero

Domenica 22 giugno 2025

Ligabue cover band

Lunedì 23 giugno 2025

Living Park (Linkin Park tribute band)

Guns N’ Roses Experience

(Linkin Park tribute band) Martedì 24 giugno 2025

883 Show – live music e party ’90, 2000

– live music e party ’90, 2000 Mercoledì 25 giugno 2025

Suzy O – power dance

– power dance Giovedì 26 giugno 2025

Notti Magiche – Live, dj set, 100% musica italiana

– Live, dj set, 100% musica italiana Venerdì 27 giugno 2025

Crazy ’90 – party anni ’90

– party anni ’90 Sabato 28 giugno 2025

Cosmic Open Air

Domenica 29 giugno 2025

Rock in Movie – Tutto il rock dei film

Aggiornamenti sul programma sulla pagina Facebook del Campi Beer Festival. L’evento è patrocinato dal Comune di Campi Bisenzio.