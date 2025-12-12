Capodanno in Toscana 2026: eventi e concerti in piazza

- Pubblicità -

Concerti e dj set: la Toscana si prepara a celebrare il Capodanno 2026 con eventi di piazza. Da Firenze a Grosseto, passando da Siena e Pisa saranno tante le iniziative che scalderanno il pubblico durante il veglione di San Silvestro. Vediamo i principali appuntamenti.

Capodanno 2026 in piazza a Firenze. E a Scandicci c’è Daniele Silvestri

Nel cuore della Toscana, Firenze conferma la formula della festa di Capodanno diffusa in più luoghi del centro storico. Per attendere il 2026 l’appuntamento principale sarà stavolta in piazza Santa Croce (ancora top secret i nomi dei cantanti in programma, anche se pare che Sky – circuito televisivo partner della serata – porterà alcuni dei suoi volti noti). E poi proiezioni e countdown di mezzanotte in piazza della Signoria, cori gospel in piazza Santissima Annunziata e jazz in piazza del Carmine.

Alle porte di Firenze, Scandicci ha annunciato il protagonista del concertone del 31 dicembre: a salire sul palco di piazza della Resistenza sarà Daniele Silvestri. A seguire la musica di dj Maghero. La serata, organizzata dall’Associazione Beat 15, sarà seguita in diretta dall’emittente Controradio.

Alfa per il concerto di Capodanno a Pisa

Pisa si affida a un nome giovane per traghettare la città della Torre Pendente nel 2026: Alfa. Il concerto del cantante genovese sarà ospitato in piazza dei Cavalieri. Lo spettacolo prenderà il via alle ore 22.00, con Alfa protagonista fino alla mezzanotte. Dopo il brindisi, la serata continuerà fino a tarda notte con il dj set del duo toscano Demetra & Bianca. L’ingresso è gratuito.

Capodanno 2026: a Siena Irama in concerto

Altra piazza toscana, altro concerto per il Capodanno 2026: tra gli eventi del 31 dicembre da segnalare il concerto in piazza del Campo, a Siena, di Irama, che con il suo ultimo brano “Senz’anima” è tra i più ascoltati in radio. Il cantautore salirà sul palco prima di mezzanotte, per la serata condotta dalla showgirl Samira Lui (che su Canale 5 fa coppia con Gerry Scotti per “La Ruota della Fortuna”). E dopo il brindisi la festa continua con un dj set fino a notte fonda.

Capodanno 2026 in Toscana: Nada e dj Aladyn ad Arezzo

Tanta musica anche in piazza ad Arezzo per attendere la mezzanotte di Capodanno in piazza della Libertà, un luogo che può accogliere circa 2.000 persone. La festa inizierà fin dalle 17 e andrà avanti fino a tarda notte. Si parte con la storica orchestra di percussioni Bandão, protagonista di un concerto itinerante per le vie del centro fino ad arrivare alle 20 in piazza della Libertà. Qui la serata sarà condotta da Nikki, voce di Radio Deejay, che si esibirà anche in veste di musicista con il suo gruppo Superluna di Drone Kong. Alle 22.30 l’ospite principale, la cantante Nada, e dopo la mezzanotte festa con dj Aladyn e a seguire il collettivo torinese “Ciao! Discoteca Italiana”.

Capodanno 2026 a Prato: Silent Disco in 4 luoghi del centro

Come Firenze, anche la seconda città toscana più popolosa, Prato, sceglie la formula degli eventi diffusi per festeggiare il Capodanno 2026. A Prato il veglione di San Silvestro inizia, per i più piccoli alle 16.30 in piazza del Comune con uno spettacolo di bolle di sapone. Poi dalle 22.30 in poi concerto itinerante della Camillocromo street band. Piatto forte della serata la Silent Disco con 4 dj che suoneranno in contemporanea diverse selezioni musicali: ogni partecipante, direttamente dalle cuffie, potrà scegliere il genere preferito, dagli anni Settanta ai primi anni Duemila. Ecco le postazioni: Edo Dj a La Cova in via Santa Trinita, DJ Simon all’Ozne Pub in via Pugliesi, DJ Gigi al Gradisca 1973 in via Settesoldi, Andrea Panerai Dj al Le Barrique in via Mazzoni.

Il dj Andrea Matteini di M2O a Lucca

Anche in un’altra città toscana si balla per il Capodanno 2026. A Lucca il protagonista sarà il dj Andrea Matteini di radio M20 che arriverà sul palco di piazza Santa Maria, preceduto dal format di successo “Voglio tornare negli anni ’90“. Appuntamento dalle 22.30 con animazione, performance, effetti speciali e fuochi d’artificio.

Musica anni ’90 in piazza a Pistoia

Balli in piazza anche a Pistoia, che ha scelto piazza Duomo come palcoscenico delle iniziative sotto le stelle per il Capodanno 2026. Dalle ore 23 il dj speciale che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra i grandi successi degli anni ’90, con canzoni pop, dance, hit internazionali e italiane.

Capodanno in piazza a Grosseto

Al momento il Comune di Grosseto ha rivelato solo uno dei nomi che saliranno sul palco allestito in piazza Dante la notte del 31 dicembre. La serata, organizzata dalla Lux events, vedrà l’esibizione di Nathalie Aarts, una delle voci più conosciute della dance anni ’90 grazie alle hit del progetto Soundlovers. Gli altri ospiti saranno annunciati prossimamente.