Capodanno 2026 a Firenze: concerto in piazza Santa Croce

- Pubblicità -

Svelato il programma di eventi gratuiti in piazza per brindare al Capodanno 2026 a Firenze: l’appuntamento clou sarà in Santa Croce con il concerto, tra gli altri, dei Tiromancino e Paola Iezzi (del celebre duo Paola & Chiara), ma altri 3 angoli del centro storico si animeranno nella notte di San Silvestro.

Tiromancino e Paola a Firenze per il concerto di Capodanno 2026

In piazza Santa Croce il countdown per l’anno nuovo sarà scandito dall’evento promosso dal Comune di Firenze organizzato da Fondazione MUS.E in collaborazione con Sky, dalle ore 21 alle 1 di notte. Tre i momenti principali della serata, aperta e chiusa dal dj set di Lele Sacchi, con al centro della nottata uno show musicale dal vivo che vedrà alternarsi sul palco i diversi artisti.

- Pubblicità -

Gli ospiti saranno la cantautrice, produttrice e dj Paola Iezzi; la band Tiromancino guidata da Federico Zampaglione; Franco126, una delle voci più riconoscibili e carismatiche del nuovo cantautorato indie; Sarafine, cantautrice e produttrice che coniuga sonorità elettroniche e due delle rivelazioni di X Factor 2025, Layana e Tomasi. A condurre la serata Leo Di Bello, volto di Sky Sport. Il concerto sarà trasmesso anche in diretta tv sui canali 501 e 251 di Sky e in streaming sul sito di Sky TG24.

Gli altri eventi in piazza

Confermato poi il consueto format per la notte del 31 dicembre, con i generi musicali che si spostano di piazza in piazza. Il gospel quest’anno fa tappa sotto il loggiato di Santissima Annunziata, per un’unione con la musica da camera. L’evento “Gospel Symphony – Firenze canta il Nuovo Anno”, a cura dell’Orchestra da Camera Fiorentina, vedrà alternarsi i cori The Pilgrims Gospel Choir e Light Gospel Choir, dalle ore 22.30 alle 01.00. Un viaggio musicale tra spiritual a cappella, gospel tradizionale e moderno, reinterpretazioni pop/rock.

- Pubblicità -

In Oltrarno il veglione sarà all’insegna del jazz. Dalle ore 22.30 alle 00.45 il sagrato della chiesa in piazza del Carmine ospiterà sonorità swing e bebop insieme al gruppo Nico Gori Young Lions, affiancato da Fabrizio Bosso, tra i più acclamati trombettisti a livello internazionale. Il concerto è organizzato dall’Associazione Music Pool.

Chiude il programma di eventi in piazza per il Capodanno 2026 il countdown “luminoso” in piazza della Signoria, un conto alla rovescia proiettato sulla facciata di Palazzo Vecchio insieme al videomapping d’artista di Florence Lights Up curato dalla Fondazione MUS.E. Aggiornamenti su www.comune.firenze.it.