Carnevale Viareggio 2021, la sfilata si farà: nuove date e orari

Il Carnevale di Viareggio 2021 si farà nonostante l’emergenza Covid, non è stato annullato ma solo rinviato in nuove date. Proprio così, come gli studenti che hanno delle materie da recuperare, la 148esima edizione dell’evento viareggino, che si sarebbe dovuta svolgere dal 30 gennaio al 20 febbraio 2021, sarà rimandata all’inizio dell’autunno, quando i grandi carri allegorici e i corsi mascherati animeranno i viali a mare. L’annuncio è arrivato dalla Fondazione Carnevale, mentre gli artisti sono al lavoro sui bozzetti dei giganti di cartapesta.

Secondo il calendario 2021, il carnevale inizia domenica 31 gennaio, mentre il martedì grasso cade il 16 febbraio: essendo nel pieno della pandemia però le feste saranno con tutta probabilità vietate e anche i coriandoli dovranno cedere il passo al coronavirus. E così i giganti di cartapesta cambiano momento dell’anno.

Carnevale Viareggio 2021, quando si svolgono le sfilate e i corsi mascherati: date e orari

In quasi 150 anni di storia del Carnevale (la grande tradizione di Viareggio nasce nel 1873) non era mai capitato che si dovessero spostare le sfilate “fuori stagione”. E mentre lo scorso anno i carri allegorici avevano fatto in tempo a sfilare durante il mese di febbraio, prima del lockdown, stavolta il carnevale di Viareggio è stato rimandato dal 18 settembre al 9 ottobre 2021, con 5 sfilate dei carri sui viali a mare.

Quest’anno i corsi mascherati saranno riuniti sotto il titolo di “Carnevale Universale”, dedicato a tutte le tradizioni, storie e culture del Carnevale nel mondo. Ecco quindi quando si farà il carnevale di Viareggio, con tutte le date e tutti gli orari delle sfilate 2021:

sabato 18 settembre ore 18 – inaugurazione del Carnevale di Viareggio 2021 con il primo corso mascherato domenica 26 settembre ore 16 – seconda sfilata dei carri per festeggiare i 20 anni della Cittadella del Carnevale di Viareggio sabato 2 ottobre ore 18 – nel primo weekend del mese il carnevale di Viareggio si farà in due, con con un doppio appuntamento domenica 3 ottobre ore 16 – quarto corso mascherato sabato 9 ottobre ore 19 – gran finale del Carnevale di Viareggio con la proclamazione dei carri vincitori dell’edizione 2021

Carnevale rimandato, ma online per martedì grasso

Il rinvio delle sfilate 2021 non ferma però la Fondazione Carnevale di Viareggio che celebrerà il periodo carnevalesco con il “Virtual Carnival”, una serie di eventi online e televisivi. Dal 15 gennaio, sui canali ufficiali del Carnevale, prenderà il via un palinsesto di video e musica per scoprire l’arte, la storia e le tradizioni della kermesse.

Tra questi appuntamenti, il 30 gennaio sarà issata la Burlamacca sul pennone più alto di piazza Mazzini e verranno inaugurati il nuovo archivio storico della Cittadella del Carnevale e il nuovo allestimento dell’Espace Gilbert.

Il Carnevale di Viareggio non è stato annullato: i biglietti per l’edizione 2021

I biglietti per le 5 date del Carnevale di Viareggio 2021 non sono ancora disponibili, ma basterà consultare il sito ufficiale, per poter essere al corrente delle novità e del programma degli eventi in autunno.