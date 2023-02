Giovedì grasso 2023 al Carnevale di Viareggio: il terzo corso

I giganti di cartapesta tornano sui viali a mare di Viareggio, in notturna, il 16 febbraio. E per i bambini festa sotto la Torre Matilde

Il terzo corso (notturno) con la sfilata dei carri e delle maschere, una festa per bambini, uno spettacolo di hip hop e un costo ridotto dei biglietti: il Carnevale di Viareggio celebra con questo programma il Giovedì grasso 2023, il 16 febbraio. Accanto agli eventi sul circuito dei viali a mare, anche la l’iniziativa per i più piccoli organizzata dal Rione Vecchia Viareggio. Vediamo tutti gli orari.

Eventi collaterali e festa nei rioni per il Giovedì grasso

Come per ogni sfilata del Carnevale di Viareggio 2023, anche nel giorno del terzo corso mascherato il Museo del Carnevale e l’Espace Gilbert saranno aperti in via straordinaria al mattino, dalle ore 9 alle 13. A mezzogiorno è prevista la cerimonia di benvenuto agli ospiti e alle delegazioni della sfilata, nella sala congressi del Palace Hotel. Allo stesso orario in piazza Mazzini sarà presentata la nuova edizione di “Viareggio in Maschera”, la rivista ufficiale della manifestazione che sarà dedicata ai 150 anni della kermesse. Nell’occasione verrà inoltre svelato il manifesto del Carnevale di Viareggio 2024.

La festa per i bambini invece inizia alle 14.30 per proseguire fino alle 18.00, con il “Giovedì Grasso sotto la Torre Matilde” del Rione Vecchia Viareggio, proprio nel luogo dove 150 anni fa nacque il Carnevale della cittadina versiliese. Ai piccoli partecipanti verrà offerta la merenda. Tra gli altri eventi anche il Premio Giornalaio dell’anno intitolato a Gianfranco Funari (ore 15 Sala Congressi Palace Hotel).

Corso notturno del Carnevale di Viareggio 2023 per il Giovedì grasso

Sul circuito dei viali a mare la festa parte alle ore 16, con l’ormai consueta anteprima di “Aspettando il corso“: animazione, musica, spettacoli, l’esibizione della Filarmonica Versilia e lo spettacolo degli sbandieratori. Alle 17 parte poi la visita guidata alla scoperta delle opere allegoriche (5 euro più il biglietto di ingresso, prenotazione obbligatoria 342 9207959).

L’orario di inizio del corso notturno del Carnevale di Viareggio, per festeggiare il Giovedì grasso 2023, è fissato alle 18. I carri allegorici, 9 di prima categoria e 4 di seconda, sfileranno insieme a 9 mascherate di gruppo e 10 maschere isolate, a cui si aggiungeranno le pedane fuori concorso. Tra queste il carro di Radio M2O, una vera e propria discoteca mobile, con dj e musica. Proprio la stazione radiofonica curerà anche lo spettacolo di hip hop, trap e reggaeton “One Two One Two Party”, al termine del corso mascherato. Sul palco di piazza Mazzini Wad, DJ Val S e special guest il rapper Boro Boro.

Il prezzo del biglietto (ridotto) per il Giovedì grasso al Carnevale di Viareggio

Rispetto alle altre date del Carnevale di Viareggio, i biglietti di ingresso alla sfilata di giovedì 16 febbraio hanno un costo ridotto: il prezzo è di 15 euro (25 euro se si sceglie il pacchetto che comprende il posto in tribuna). I bambini fino al metro e venti di altezza entrano gratis. I tagliandi si possono comprare anche online, pagando 2 euro di diritti di prevendita. Le prossime sfilate sono in programma domenica 19 febbraio, nella serata del Martedì grasso e sabato 25 febbraio con il corso finale in notturna, seguito dai fuochi d’artificio.