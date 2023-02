Carnevale Viareggio 2023: date, orari e biglietti dei corsi

- Pubblicità -

Il Carnevale di Viareggio 2023, con 6 date e altrettanti corsi mascherati sul percorso dei viali a mare, celebra i 150 anni della manifestazione: la festa è iniziata il 4 febbraio (con tanto di fuochi d’artificio) per toccare il giovedì e il martedì grasso e concludere le sfilate a fine mese con la classifica dei migliori carri, senza dimenticare le tante feste nei rioni. Dai cambiamenti climatici, alla pace, fino alla speranza per un futuro migliore, sono numerosi i temi che “salgono” sui giganti di cartapesta. In questa guida le informazioni utili su dove si svolge il Carnevale di Viareggio 2023, qual è il prezzo dei biglietti e tutte le date e gli orari dei corsi.

Quando inizia e finisce il Carnevale di Viareggio 2023: date e orari dei corsi

La manifestazione torna a pieno regime dopo la scorsa edizione caratterizzata dalle limitazioni anti-Covid. Anche quest’anno sono 9 i carri di prima categoria, alti anche oltre 20 metri, che viaggeranno lungo la passeggiata, 4 quelli di seconda, accompagnati da 9 mascherate di gruppo e 10 maschere isolate. Il Carnevale di Viareggio prevede in tutto 6 corsi, con 3 date che si tengono in notturna. La partenza della festa nel pomeriggio di sabato 4 febbraio 2023 con la cerimonia di inaugurazione e la prima sfilata sui viali a mare (ripresa da Rai 3) e infine i fuochi d’artificio. Qui il programma e gli orari del primo corso del Carnevale di Viareggio.

L’atmosfera festosa lascerà la Versilia domenica 5 febbraio per fare “un’incursione” sulle mura di Lucca e nel centro storico, dove arriveranno le maschere del Carnevale di Viareggio, per festeggiare i 150 anni della kermesse. Secondo la tradizione, l’evento nacque nel 1873 grazie a una sfilata di carrozze addobbate a festa, lungo la via Regia viareggina, il giorno di martedì grasso.

Tornando a Viareggio, la seconda sfilata dei carri di cartapesta si svolge domenica 12 febbraio alle ore 15, preceduta dalla fanfara della Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze e da varie iniziative. La grande festa a Viareggio entra nel clou a cavallo delle date “calde” del Carnevale 2023: giovedì grasso (16 febbraio) corso notturno dalle ore 18 (e alle 21.30 serata hip hop in piazza Mazzini con Wad e DJ Val S per “One Two One Two”), domenica 19 febbraio dalle ore 15, preceduta dal corteo dei gruppi in maschera e delle bande musicali, e poi l’altra sfilata al calar del sole in occasione del martedì grasso (17 febbraio), a partire dalle ore 17. Ad aprire il pomeriggio sarà il concerto degli Extraliscio sul palco di piazza Mazzini, gruppo che ha firmato la canzone ufficiale della manifestazione per la 150esima edizione, La maschera ride, scritta da Pacifico e Moreno Conficconi.

Per sapere chi ha vinto il Carnevale di Viareggio 2023, con la giuria che stilerà la classifica dei carri migliori, bisognerà aspettare sabato 25 febbraio, quando finirà il programma di sfilate sui viali a mare: dalle ore 17 usciranno i carri, poi i verdetti e infine i fuochi d’artificio. La giornata si colorerà di coriandoli arancioni, simbolo della lotta contro la violenza di genere. Il giorno dopo, domenica 26 febbraio, è prevista la cerimonia di premiazione dei carri vincitori del Carnevale di Viareggio 2023, alle ore 15 in piazza Mazzini.

Ecco quindi in breve date e orari del Carnevale di Viareggio 2023:

Sabato 4 febbraio 2023 – il carnevale di Viareggio inizia alle ore 15 con la cerimonia di inaugurazione. Alle ore 16 corso mascherato di apertura, in conclusione spettacolo pirotecnico;

– il carnevale di Viareggio inizia alle ore 15 con la cerimonia di inaugurazione. Alle ore 16 corso mascherato di apertura, in conclusione spettacolo pirotecnico; Domenica 12 febbraio 2023 – ore 15, secondo corso mascherato;

– ore 15, secondo corso mascherato; Giovedì grasso, 16 febbraio 2023 – corso notturno dalle ore 18;

– corso notturno dalle ore 18; Domenica 19 febbraio 2023 – ore 15 quarto corso mascherato;

– ore 15 quarto corso mascherato; Martedì grasso , 21 febbraio 2023 – corso notturno dalle ore 17;

, – corso notturno dalle ore 17; Sabato 25 febbraio 2023 – ore 17 ultimo corso mascherato del Carnevale di Viareggio, verdetto della giuria e spettacolo pirotecnico.

– ore 17 ultimo corso mascherato del Carnevale di Viareggio, verdetto della giuria e spettacolo pirotecnico. Domenica 26 febbraio 2023 – ore 15, cerimonia di premiazione dei vincitori del Carnevale di Viareggio in piazza Mazzini

Un’ora prima della partenza delle sfilate del 12, 16, 19, 21 e 25 febbraio sono in programma delle visite guidate all’interno del circuito del carnevale per scoprire i segreti dei grandi carri allegorici (costo 5 euro più il biglietto di ingresso al Carnevale). Info e prenotazioni 342 92 07 959. L’evento è curato dal Museo del Carnevale di Viareggio, che nelle giornate dei corsi è aperto al mattino dalle ore 9 alle 13.

Dove si svolge e come funziona: la mappa del Carnevale di Viareggio

Dal 4 al 25 febbraio 2023 i carri allegorici del Carnevale di Viareggio sfilano su un tratto dei viali a mare della cittadina versiliese, ma non è possibile entrare senza biglietto. Si tratta di un circuito chiuso circolare sulla passeggiata dominata dal grande orologio, da una parte e dall’altra delle aiuole: 120 metri per l’andata, da piazza Mazzini verso nord, e altri 120 metri al ritorno. Gli ingressi sono alle estremità del circuito, sul lato di viale Margherita (nei pressi di piazza Mazzini), e a nord di viale Marconi, dove sono collocate anche le biglietterie. Gli altri accessi sono in piazza Mazzini e via Saffi, entrambe vicine alle rispettive tribune, e in via Vespucci.

I prezzi dei biglietti del Carnevale di Viareggio 2023 e dove acquistarli

Per entrare lungo il circuito del Carnevale di Viareggio, serve essere in possesso del regolare biglietto di ingresso, il cui prezzo è uguale per tutte le date eccezion fatta per il corso notturno del giovedì grasso (costo ridotto), da acquistare online o presso le biglietterie fisiche. Per partecipare a più corsi è possibile anche comprare l’abbonamento, ma soltanto nei punti vendita fisici. Ecco quanto costa entrare al Carnevale di Viareggio 2023, con tutti i prezzi dei biglietti (a cui aggiungere i diritti di prevendita), le riduzioni e l’accesso gratis per bambini.

Biglietto per il singolo corso , con data fissa: 22 euro adulti, 16,50 euro ragazzi fino a 14 anni e forze dell’ordine. Riduzione per comitive (minimo 25 persone) 18,50 euro adulti, 14,50 ragazzi;

, con data fissa: 22 euro adulti, 16,50 euro ragazzi fino a 14 anni e forze dell’ordine. Riduzione per comitive (minimo 25 persone) 18,50 euro adulti, 14,50 ragazzi; Biglietto open per una sfilata a scelta: 25 euro;

per una sfilata a scelta: 25 euro; Posto in tribuna 25 euro (più il biglietto di ingresso), 45 euro il pacchetto per corso mascherato più posto numerato in tribuna;

25 euro (più il biglietto di ingresso), 45 euro il pacchetto per corso mascherato più posto numerato in tribuna; Biglietto speciale giovedì grasso (16 febbraio): ingresso 15 euro, tribuna 15 euro, ingresso + tribuna 25 euro;

(16 febbraio): ingresso 15 euro, tribuna 15 euro, ingresso + tribuna 25 euro; Biglietti cumulativi (abbonamento a tutte le date del Carnevale di Viareggio) 45 euro adulti, 35 euro ragazzi under 14;

(abbonamento a tutte le date del Carnevale di Viareggio) 45 euro adulti, 35 euro ragazzi under 14; Ingresso gratis per i bambini sotto 1,20 metri, diversamente abili (legge 104, accompagnatori con biglietto ridotto a 15 euro).

Ecco dunque dove comprare i biglietti del Carnevale di Viareggio 2023: il ticket per l’evento singolo o il tagliando “open” per una delle date a scelta è in vendita anche online su Vivaticket e presso la biglietteria della Fondazione Carnevale. Il biglietto cumulativo invece non può essere acquistato online ma presso la biglietteria della Fondazione Carnevale di Viareggio, presso i supermercati Esselunga (Viareggio, Lido di Camaiore, Massa, Carrara Turigliano, Pisa, Lucca Arancio, San Concordio e Carlo del Prete), nelle farmacie comunali Farmacity di Viareggio e alla Parafarmacia in via Santa Maria Goretti. L’abbonamento prevede inoltre uno sconto di 10 euro nei supermercati Esselunga e di 5 euro nelle farmacie Farmacity di Viareggio. Per informazioni: telefono 0584 580740.

Le feste nei rioni di Viareggio per il Carnevale 2023: date, orari, eventi

Non ci sono solo le 6 date dei corsi mascherati, ma in occasione del carnevale 2023 a Viareggio sono in programma eventi collaterali come mostre, spettacoli, visite guidate, veglioni e feste dei rioni. Per l’occasione nella Galleria d’arte moderna e contemporanea si svolge la mostra “Che la festa cominci” (28 gennaio-30 aprile), dedicata a 70 opere tra dipinti, disegni e incisioni, realizzati tra il XVIII e il XX secolo, e vengono esposti 690 numeri originali della rivista “Linus” (dal 9 febbraio), mentre nella suggestiva Villa Argentina prende posto “Costumi Costume – Collezione dell’Atelier Anna e Giorgio White” grazie a 30 preziosi abiti realizzati dalla celebre sartoria teatrale della città.

Le feste dei rioni nei quartieri di Viareggio, con balli in maschera e cene, partono il 6 febbraio dal Campo d’Aviazione (dalle ore 14.30), per passare al rione Marco Polo venerdì 10, sabato 11, domenica 12 dalle ore 19. I party all’aperto toccano poi la zona della Darsena (17, 18, 19, 20, 21) e il rione Croce Verde centro (venerdì 24 febbraio dalle ore 19).

Molti inoltre gli eventi per bambini. Si parte con il Carneval Puccini nel foyer del Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago sabato 11 febbraio dalle ore 15. Il rione Vecchia Viareggio organizza una festa per i più piccoli in occasione del giovedì grasso, il 16 febbraio dalle 16, mentre il giorno dopo alle ore 16 tocca alla zona di Varignano. Infine sabato 18 febbraio il Carnevalpolpettino con artisti di strada, merenda e giochi per bambini dalle ore 15 in via Paolo Savi. Il programma di tutti gli eventi si trova sul sito ufficiale del Carnevale di Viareggio.