venerdì, 19 Dicembre 2025
CERCA
- Pubblicità -
HomeSezioniEventiA Firenze arrivano il Medrano...
Eventi

A Firenze arrivano il Medrano e il circo ucraino

Doppio appuntamento con le arti circensi: al Mandela Forum e al PalaWanny fanno tappa due spettacoli suggestivi (senza animali)

Circo ucraino Firenze 2026
Un momento dello spettacolo del Circo di Stato dell'Ucraina
di Redazione

-

- Pubblicità -

Da Natale all’Epifania, doppio appuntamento per gli amanti degli show circensi: a Firenze, per due distinti eventi, arriva il Circo Medrano e anche il Circo di Stato ucraino. Entrambi non saranno sotto il classico tendone, ma ospitati in palasport. Il primo al Mandela Forum mentre il secondo fa tappa al PalaWanny. E non ci saranno animali, come vogliono ormai gli spettacoli moderni. In pista ci saranno artisti umani tra acrobati, clown, funamboli, giocolieri, maghi e trapezisti.

Il Circo Medrano a Firenze (senza animali)

Al via la vendita dei biglietti per gli spettacoli del Circo Medrano che torna a Firenze dopo 3 anni al Mandela Forum con il suo show “Il più grande spettacolo del mondo”, firmato dalla famiglia Casartelli. Il primo appuntamento è nel pomeriggio di Natale (con 800 posti offerti a persone fragili del città e individuate dal Comune) per proseguire, ogni giorno, fino al 6 gennaio 2026.

- Pubblicità -

Nelle due ore di spettacolo acrobati su biciclette BMX, trapezisti, pagliacci, giocolieri, pattinatori e anche motociclisti dal Brasile per l’adrenalinico giro nel “Globo della morte”. Presente inoltre un gruppo di ragazze ucraine, della scuola di circo e di teatro di Kiev, con quattro esibizioni. I biglietti sono in vendita online sul sito del Circo Medrano, a partire da 16 euro per la galleria. Il 31 dicembre sono in programma due spettacoli: uno nel pomeriggio e il secondo alle 21.30 per aspettare il brindisi di mezzanotte e continuare a festeggiare il Capodanno con musica e dj set in pista.

Circo Medrano Firenze 2025
Un momento dello spettacolo del Circo Medrano al Mandela Forum di Firenze

Il circo di Stato ucraino al PalaWanny di Firenze

Acrobazie aeree, funamboli, numeri di giocoleria, momenti di comicità. Dal 25 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026  il Palazzo Wanny di Firenze (Pala BigMat) ospita gli artisti del Circo di Stato dell’Ucraina, che dopo tappe in Germania e Austria sono ora impegnati nel tour italiano che ha toccato Milano, Torino e Livorno.

- Pubblicità -

Oltre 50 artisti in scena, molti dei quali provenienti da città colpite dalla guerra come Kiev, Kharkiv e Kherson e che non possono svolgere la propria professione in patria. Hanno deciso così di continuare a viaggiare in Europa e portare un messaggio di pace. In programa anche il veglione di Capodanno al circo, con lo spettacolo speciale del 31 dicembre a partire dalle 21.30, seguito, dopo mezzanotte, da dj set. Biglietti in vendita anche online.

- Pubblicità -

Ti potrebbe interessare

- Pubblicità -
- Pubblicità -
spot_img

Ultime notizie

- Pubblicità -
- Pubblicità -
- Pubblicità -

Notizie, cronaca, politica, cultura, tempo libero, eventi: raccontiamo Firenze ogni giorno, da quindici anni. Storie, curiosità, tradizioni e personaggi della città. Le news del giorno, gli appuntamenti da non perdere, le voci dei protagonisti. Per restare sempre aggiornati gratuitamente.

Contatti Redazione

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Direttore

Ludovica V. Zarrilli

Editore

Tabloid società cooperativa
Firenze, Via Giovanni dalle Bande Nere, 24

Pubblicità

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Seguici

Il Reporter Iscrizione registro stampa del Tribunale di Firenze N° 5579 del 17/05/2007

© Il Reporter | Tabloid società cooperativa | Riproduzione riservata | Iscr. ROC N. 32478 | P.Iva 05554070481