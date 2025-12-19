A Firenze arrivano il Medrano e il circo ucraino

- Pubblicità -

Da Natale all’Epifania, doppio appuntamento per gli amanti degli show circensi: a Firenze, per due distinti eventi, arriva il Circo Medrano e anche il Circo di Stato ucraino. Entrambi non saranno sotto il classico tendone, ma ospitati in palasport. Il primo al Mandela Forum mentre il secondo fa tappa al PalaWanny. E non ci saranno animali, come vogliono ormai gli spettacoli moderni. In pista ci saranno artisti umani tra acrobati, clown, funamboli, giocolieri, maghi e trapezisti.

Il Circo Medrano a Firenze (senza animali)

Al via la vendita dei biglietti per gli spettacoli del Circo Medrano che torna a Firenze dopo 3 anni al Mandela Forum con il suo show “Il più grande spettacolo del mondo”, firmato dalla famiglia Casartelli. Il primo appuntamento è nel pomeriggio di Natale (con 800 posti offerti a persone fragili del città e individuate dal Comune) per proseguire, ogni giorno, fino al 6 gennaio 2026.

Nelle due ore di spettacolo acrobati su biciclette BMX, trapezisti, pagliacci, giocolieri, pattinatori e anche motociclisti dal Brasile per l’adrenalinico giro nel “Globo della morte”. Presente inoltre un gruppo di ragazze ucraine, della scuola di circo e di teatro di Kiev, con quattro esibizioni. I biglietti sono in vendita online sul sito del Circo Medrano, a partire da 16 euro per la galleria. Il 31 dicembre sono in programma due spettacoli: uno nel pomeriggio e il secondo alle 21.30 per aspettare il brindisi di mezzanotte e continuare a festeggiare il Capodanno con musica e dj set in pista.

Il circo di Stato ucraino al PalaWanny di Firenze

Acrobazie aeree, funamboli, numeri di giocoleria, momenti di comicità. Dal 25 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 il Palazzo Wanny di Firenze (Pala BigMat) ospita gli artisti del Circo di Stato dell’Ucraina, che dopo tappe in Germania e Austria sono ora impegnati nel tour italiano che ha toccato Milano, Torino e Livorno.

Oltre 50 artisti in scena, molti dei quali provenienti da città colpite dalla guerra come Kiev, Kharkiv e Kherson e che non possono svolgere la propria professione in patria. Hanno deciso così di continuare a viaggiare in Europa e portare un messaggio di pace. In programa anche il veglione di Capodanno al circo, con lo spettacolo speciale del 31 dicembre a partire dalle 21.30, seguito, dopo mezzanotte, da dj set. Biglietti in vendita anche online.