Circo Firenze 2023-2024: Medrano porta in città la magia di Cuba

- Pubblicità -

Da Natale a Capodanno fino al weekend della Befana: la magia del circo torna a Firenze per la stagione invernale 2023-2024 con una novità targata Medrano, “Havana el grande circo de Cuba“. Nell’arena del Mandela Forum dal 25 dicembre al 7 gennaio si accendono i riflettori su questo show di danza, folklore, acrobazie, sketch comici che con l’anno nuovo farà tappa anche a Milano.

Lo show di “Havana el grande circo de Cuba”

Dopo l’esperienza dell’anno scorso, il circo Medrano sceglie Firenze per proporre il nuovo progetto nato dalla collaborazione con il Ministero della Cultura di Cuba. Lo show “Havana el grande circo de Cuba”, che debutterà nella città toscana proprio il giorno di Natale con un doppio appuntamento, ha collezionato circa 800mila presenze a Parigi e vede protagonisti 40 tra i migliori artisti provenienti dalla più famosa scuola di circo dell’Avana. In scena i colori, le atmosfere, le danze e i ritmi del Paese caraibico con le esibizioni che saranno accompagnate da rumba, merengue, cha cha cha e salsa. Due ore di show, adatto a grandi e piccoli, spiegano gli organizzatori.

- Pubblicità -

Le date 2023-2024 del circo a Firenze

Il grande circo di Cuba farà tappa a Firenze da lunedì 25 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024, proponendo due spettacoli tutti i giorni, anche a Natale, Santo Stefano, Capodanno e per l’Epifania, mentre per la sera del 31 dicembre è in programma il grande veglione di San Silvestro. Il costo dei biglietti va dai 45 euro della poltronissima ai 20 euro della galleria (15 euro il ridotto per i bambini), mentre per il veglione di Capodanno il costo va dai 90 ai 30 euro. Le prevendite saranno aperte online.