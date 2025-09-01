Corri la Vita 2025: come fare l’iscrizione e avere la maglietta

- Pubblicità -

Tutti a caccia della maglietta blu carta da zucchero, firmata da Salvatore Ferragamo: sono partite le iscrizioni per Corri la Vita 2025, la manifestazione benefica che si svolgerà per le vie di Firenze il 28 settembre. I fondi raccolti andranno a sostegno di progetti per le donne che hanno affrontato il tumore al seno.

L’iscrizione a Corri la Vita 2025 e la maglietta

Le iscrizioni hanno preso il via oggi, lunedì 1° settembre. Con un’offerta minima di 10 euro è possibile ritirare una delle 38mila T-shirt di Corri la Vita e poi registrarsi sul sito ufficiale per partecipare alla corsa non competitiva che unisce sport, cultura e solidarietà. Il colore scelto quest’anno per la maglietta è “bijou blue”, una sorta di color “carta da zucchero”.

- Pubblicità -

Per ritirarla è possibile recarsi presso uno dei punti di distribuzione oppure richiederla online fino al 28 settembre (sarà spedita in tutta Italia). Per partecipare alla manifestazione e poter visitare le tante mete culturali bisognerà poi registrarsi sul sito ufficiale. Questi i punti di distribuzione di Corri la Vita 2025 a Firenze e dintorni:

LILT Firenze Viale D. Giannotti, 23

Viale D. Giannotti, 23 Mercato di San Lorenzo (piano terra e primo piano), Piazza del Mercato Centrale

(piano terra e primo piano), Piazza del Mercato Centrale Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi, 18

Viale Filippo Strozzi, 18 L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso, 69 A/B

Via dell’Argingrosso, 69 A/B Coop.fi nei maggiori centri di Firenze e Prato

nei maggiori centri di Firenze e Prato La Compagnia Cafè , via Cavour, 50r – Firenze

, via Cavour, 50r – Firenze Punto Ginfo in Corte Lunga presso I Gigli, Via San Quirico, 165, 50013 – Campi Bisenzio FI

Fino ad esaurimento scorte sarà possibile ritirare le ultime magliette venerdì 26 e sabato 27 settembre dalle 10 alle 17 e domenica 28 settembre dalle 10 alle 13 in piazza della Repubblica e domenica 28 settembre direttamente in piazza Vittorio Veneto dalle 8 fino alla partenza dell’evento.

- Pubblicità -

Il percorso dell’edizione 2025

Il testimonial grafico di questa edizione è la Basilica di Santo Spirito, che – grazie all’illustratrice Chiara Xie – per l’occasione indossa la maglietta di Corri la Vita. Come da tradizione, i percorsi saranno due: uno di 11 chilometri per chi vorrà correre e uno di 6 chilometri per chi preferirà passeggiare tra le tante mete culturali da visitare gratuitamente durante il weekend del 28 settembre.

Il via sarà, come l’anno scorso, da piazza Vittorio Veneto alle Cascine con arrivo in piazza della Signoria. In piazza della Repubblica inoltre sarà allestito il Villaggio della Salute dove sabato 27 e domenica 28 sarà possibile effettuare mammografie, seguire lezioni di ginnastica, sottoporsi ai test attitudinali, dialogare con nutrizionisti e medici sportivi e ritirare le magliette.