Corri la vita 2024: iscrizioni, percorso e maglietta

Sono partite le iscrizioni per Corri la Vita 2024 e per accaparrarsi l’ambita maglietta firmata da Salvatore Ferragamo: anche quest’anno il percorso della manifestazione benefica prenderà il via dalle Cascine. Previsti come sempre due itinerari, uno più lungo per chi è più allenato e vuole correre, affiancato a un tracciato breve da percorrere anche passeggiando con tappe in tante mete culturali. La T-shirt servirà pure per visitare gratuitamente musei, mostre e luoghi di cultura che sostengono l’iniziativa. Le donazioni saranno destinate ad azioni legate alla prevenzione e cura del tumore al seno. Quest’anno saranno finanziate 10 borse di studio per giovani specialisti e per un progetto di controllo qualità nei centri di senologia italiani.

La data e la maglietta 2024 di Corri la Vita: iscrizioni online o in negozio

La data scelta per la 22esima edizione è domenica 29 settembre 2024 quando a Firenze sono attese decine di migliaia di persone: un lungo serpentone verde, visto che quest’anno il colore scelto per le magliette di Corri la Vita è il green forest (verde foresta). Per ottenere la T-shirt è necessario iscriversi e donare almeno 10 euro.

Lo si può fare fino al 29 settembre online (per riceverla via corriere) oppure in questi punti di distribuzione:

LILT Firenze Viale D. Giannotti, 23

Firenze Marathon Viale Fanti, 2

L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso, 69 A/B

Ottica Fontani Viale Filippo Strozzi, 18

Universo Sport Via Masaccio, 201

Universo Sport Via Sandro Pertini, 36 / Viale Guidoni

Game 7 Athletics Piazza Duomo, 6/r

Game 7 Athletics / I Gigli Via San Quirico, 165

Mercato di San Lorenzo Piazza del Mercato Centrale, piano terra

Coop.fi nei maggiori centri di Firenze e Prato

Per partecipare a uno dei due percorsi di Corri la Vita 2024, dopo aver comprato la maglietta, bisognerà iscriversi online. Per i ritardatari, se resteranno T-shirt a disposizione, sarà possibile ritirarle venerdì 27 e sabato 28 settembre dalle 10 alle 17 e domenica 29 settembre dalle 10 alle 13 nel gazebo allestito in piazza della Repubblica e domenica 29 settembre direttamente in piazza Vittorio Veneto dalle ore 8 fino alla partenza. Tra le novità di quest’anno i “pettorali emozionali” che saranno forniti ai partecipanti ai varchi di ingresso. In uno speciale riquadro ognuno potrà scrivere una dedica o le emozioni legate alla corsa.

Il percorso di Corri la Vita 2024

Il ritrovo è fissato per le ore 9.15 di domenica 29 settembre in viale Lincoln, nel parco delle Cascine, per arrivare in piazza della Signoria di fronte alla Loggia dei Lanzi. I partecipanti (l’anno scorso sono stati 37mila gli iscritti) potranno scegliere tra due itinerari: uno da 11 chilometri dedicato a chi vuole correre e un secondo da 6 chilometri per una passeggiata per musei, mostre e musei aperti gratuitamente in questa particolare occasione.

Il percorso breve di Corri la Vita toccherà i luoghi simbolo come piazza Santa Maria Novella, piazza Tornabuoni, ponte santa Trinita, Ponte alle Grazie, mentre quello più lungo passerà anche in Oltrarno, da viale Machiavelli, da San Niccolò e da piazza Duomo. Sono possibili però variazioni dell’ultimo momento al tracciato. In occasione di Corri la Vita 2024 in piazza della Repubblica sarà allestito inoltre il “Villaggio della Salute”. Qui da venerdì 27 a domenica 29 settembre sarà possibile effettuare mammografie presso l’unità mobile ISPRO, seguire lezioni di ginnastica e pilates, sottoporsi ai test attitudinali, dialogare con nutrizionisti e medici sportivi. Come detto ci sarà anche un gazebo per ritirare le magliette.

Mostre, mete culturali e musei aperti gratuitamente

Domenica 29 settembre, presentandosi con indosso la maglietta di Corri la Vita 2024, sarà possibile visitare gratuitamente oltre 30 mete culturali presenti lungo il percorso (e anche nei dintorni). Tra questi Palazzo Medici Riccardi, i musei civici, Palazzo Strozzi con la nuova mostra su Helen Frankenthaler, la sede storica dei Canottieri affacciata su Ponte Vecchio, il complesso di Santa Croce, il museo di Santa Maria Nuova e i musei dell’Università di Firenze (Orto botanico, Museo di Geologia e Paleontologia, quello di Antropologia ed Etnologia e La Specola). La lista completa è sul sito di Corri la Vita.

Il testimonial grafico scelto per questa 22esima edizione è la statua equestre di Cosimo I del Giambologna appena restaurata che si trova proprio in piazza della Signoria, mentre uno dei primi testimonial in carne e ossa è stato Micheal Stipe, storica voce della band REM.