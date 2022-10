Don Gnocchi Run, a Firenze la prima edizione della corsa

- Pubblicità -

Arriva a Firenze la Don Gnocchi Run, la manifestazione ludico-motoria benefica non competitiva e senza barriere aperta a tutti: l’appuntamento con la prima edizione è domenica 23 ottobre 2022 con partenza dal centro di riabilitazione in via di Scandicci 269, vicino all’ospedale di Torregalli. Tre i percorsi previsti, di cui uno senza barriere, da percorrere a passo libero. I fondi raccolti saranno devoluti al reparto di riabilitazione pediatrica del Don Gnocchi fiorentino per l’acquisto di materiale e di strumenti dedicati al supporto scolastico, ludico e assistenziale.

I 3 percorsi

L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Firenze e il contributo del Quartiere 4, è organizzata nell’ambito dei festeggiamenti per i 120 anni della nascita di Don Carlo Gnocchi. Il ritrovo è fissato per le ore 9.00, mentre lo start è previsto 30 minuti dopo. Il primo percorso, ad anello e senza barriere, è lungo un chilometro e si snoda interamente all’interno della struttura del Don Gnocchi, con spettacoli e stand. Il secondo invece è di 3 chilometri, riservato a famiglie e bambini, e presenta un tratto con una lieve salita, mentre il terzo, a passo libero, è per chi è più allenato, con un itinerario di 10 chilometri che tocca le colline vicine al centro di riabilitazione. All’arrivo punto ristoro e intrattenimento per tutti. L’iniziativa è sostenuta da: Phos, Mukki, Hospital Consulting, Croce Rossa Italiana, Puma, Maxismall, Susini Group, Sammontana e Radio Toscana.

Le iscrizioni alla Don Gnocchi run di Firenze

Sarà possibile iscriversi alla Don Gnocchi run di Firenze dalle ore 8.00 alle 9.15 di domenica 23 ottobre 2022, presentandosi sul luogo della manifestazione, oppure online sul sito endu.net. Questi i costi: 8 euro che comprendono anche la maglietta della manifestazione, 3,5 euro senza T-Shirt; soci Fiasp 7,50 con maglietta oppure 3 euro senza; 4 euro peri i minori di 12 anni. La maglietta è garantita ai primi 500 iscritti. Per informazioni telefono 3391386262, mail [email protected]