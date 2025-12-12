Dream Gospel Choir al Teatro Verdi di Firenze

- Pubblicità -

Un viaggio in musica, attraverso la magia del Natale e la tradizione del gospel americana. Dopo il tutto esaurito dell’anno scorso, in vista delle feste il Dream Gospel Choir from Harlem torna al Teatro Verdi di Firenze per un pomeriggio di canzoni, da Amazing Grace a Oh Happy Day fino al medley dedicato ai principali canti natalizi. Non mancheranno incursioni nel soul e nel blues. L’appuntamento è domenica 14 dicembre 2025.

Dream Gospel Choir

Il coro è formato da nuove voci della scena contemporanea e da cantanti della scena tradizionale che hanno fatto parte dei cori più longevi di Harlem, il cuore pulsante di questo genere musicale. È considerato dalla critica il più appassionante coro della nuova scena musicale del celebre quartiere di New York.

- Pubblicità -

La sezione dei tenori si è esibita davanti a due Papi (Giovanni Paolo II e Benedetto XVI), due Presidenti degli Stati Uniti d’America (Carter e Obama) e per la Famiglia Reale, mentre la sezione femminile dei soprani ha collaborato con André Rieu, Ben Harper, Pharrell Williams e, nel 2022, si è esibita anche al Festival di Sanremo insieme ad Achille Lauro.

Lo spettacolo al Verdi di Firenze

Il concerto del Dream Gospel Choir è in programma al Teatro Verdi domenica 14 dicembre alle ore 16.45. Sono disponibili ancora alcuni biglietti per posti numerati, prezzi da 29,90 a 44,85 euro, compresi i diritti di prevendita: circuito Box Office Toscana (tel. 055 210804) e www.ticketone.it.