Il tour di Fiorella Mannoia fa tappa al Teatro Verdi di Firenze

Dopo l’annullamento di molti eventi previsti a febbraio, si tornano ad annunciare nuove date dei concerti dal vivo. Per i prossimi mesi il Teatro Verdi di Firenze, un baluardo dello spettacolo in città, presenta un cartellone ricco di grandi nomi, tra cui quello di Fiorella Mannoia, che arriva in sala il 30 aprile con il suo nuovo tour.

Fiorella Mannoia al Teatro Verdi di Firenze il 30 aprile 2022

Dopo l’enorme successo della scorsa estate, Fiorella Mannoia torna sui palcoscenici dei teatri italiani. La tournée “La versione di Fiorella” riprende il nome dal programma televisivo di cui lei è conduttrice, in onda su rai 3 dal 25 ottobre scorso. La data d’inizio è prevista per il 6 marzo all’Europauditorium di Bologna.

I concerti dell’artista percorreranno tutta la penisola accendendo i riflettori delle più importanti città italiane. Alle date già previste del tour, tra cui quella del 30 aprile al Teatro Verdi di Firenze, ne sono state aggiunte 14, in segno della forte volontà di tornare a fare musica dal vivo.

Il concerto e i biglietti

Sul palco Fiorella non si sentirà sola, sarà infatti accompagnata per tutto il tour dai musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo. Insieme ripercorreranno tutti i grandi successi della cantante, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di niente” concepito durante il primo lockdown.

I biglietti del concerto di Fiorella Mannoia al Teatro Verdi di Firenze sono disponibili in prevendita su TicketOne, con prezzi che vanno dai 35 euro per l’ultimo ordine di palchi, con visione ridotta, ai 69 euro delle prime file in platea.