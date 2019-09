Dopo le “vacanze” i riflettori tornano ad accendersi. Con ottobre 2019 riparte la stagione dei concerti e a Firenze arrivano i protagonisti della musica italiana oltre a 2 interessanti festival. Ecco una selezione dei migliori eventi musicali in programma nei teatri e sui palchi della città.

Marlene Kuntz al Viper Theater

Dopo aver rimandato il tour estivo, compreso il concerto di Firenze alla cavea del Teatro del Maggio, i Marlene Kuntz recuperano la data con un’esibizione al Viper Theatre, giovedì 3 ottobre. Riparte da qui la tournée italiana “30 : 20 : 10 MK2” per celebrare i 30 anni del gruppo e i 20 anni dall’uscita dell’album “Ho ucciso paranoia”.

Quando: 3 ottobre 2019 ore 21.00

Biglietti da 31 euro

Achille Lauro a Firenze

Dopo la partecipazione al Wired Next Fest, Achille Lauro torna a Firenze, città scelta per dare il via al Rolls Royce tour, con le canzoni dell’ultimo album 1969. Questo viaggio tra i migliori locali d’Italia parte dal Tuscany Hall (l’ex Obihall) giovedì 3 ottobre 2019. Achille Lauro è accompagnato da Boss Doms e dalla band formata da Nicola Iazzi al basso, Mattia Tedesco alle chitarre, e Marco Lanciotti alla batteria.

Quando: 3 ottobre, ore 21.00

Biglietti da 26 euro

Francesco Renga in concerto al Teatro Verdi di Firenze

Martedì 15 ottobre riparte la stagione di concerti sul palco del Teatro Verdi di Firenze, con una doppia data di Francesco Renga impegnato ne “L’altra metà del tour 2019”. Con oltre 40 date in tutta Italia il cantante presenta le canzoni del suo ottavo album di inediti, ma la scaletta non tralascia i grandi successi della carriera da solista di Renga, che di recente è anche “uscito allo scoperto” pubblicando su Instagram la foto con la compagna Diana Poloni.

Quando: 15 e 16 ottobre 2019, ore 21.00

Biglietti da 25 euro (sconti per i lettori del Reporter)

Concerti a Firenze a ottobre 2019: Fiorella Mannoia

Una delle “lady” della canzone italiana. Fiorella Mannoia arriva sul palcoscenico del Teatro Verdi di Firenze con il suo “Personale tour” e una scaletta dedicata all’ultimo disco, con canzoni come “Il peso del coraggio”, e ai brani più famosi, ad esempio “Quello che le donne non dicono”, “I treni a vapore”, “Come si Cambia”, senza dimenticare alcune cover.

Quando: 18 e 19 ottobre 2019, ore 21.00

Biglietti a partire da 30 euro

Stefano Bollani e Chucho Valdés

A fine ottobre, tra i concerti in programma a Firenze, anche due pianisti a confronto: il “nostro” Stefano Bollani e il compositore e musicista cubano Chucho Valdés. Jazz e improvvisazione: questo spettacolo ospitato al Teatro Verdi di Firenze, sabato 26 ottobre, promette di lasciare a bocca aperta il pubblico in un suggestivo viaggio musicale.

Quando: 26 ottobre 2019, ore 21.00

Biglietti da 23 euro

La “prima” di Alberto Urso, da Amici a Firenze

Arriva in città anche il vincitore dell’ultima edizione del programma tv Amici. Il giovane tenore messinese Alberto Urso è in concerto al Teatro Verdi il 27 ottobre per “Solo live”, con una scaletta divisa tra cover e inediti.

Data: 27 ottobre ore 21.00

Biglietti da 25 euro

I concerti del festival Musica dei Popoli alla Flog di Firenze

Sul fronte dei festival, venerdì 4 ottobre 2019 prende il via anche “Musica dei popoli 2019”, rassegna dedicata alle sonorità etniche. Tanti gli ospiti che si susseguono sul palco dell’Auditorium Flog fino al termine di novembre, Enzo Avitabile (il 4 ottobre) e la leggenda della musica dell’Etiopia Girma Bèyènè con gli Akalé Wubé.

Date: dal 4 ottobre al 29 novembre 2019

Qui l’articolo sul programma del festival Musica dei popoli 2019

A Jazz supreme

Tra le rassegne musicali, in corso nel mese di ottobre 2019 a Firenze, anche la terza edizione di “A Jazz Supreme”, organizzata da Musicus Concentus. Nella Sala Vanni, sabato 19 ottobre, il trio composto dal batterista Michele Rabbia, dal trombonista Gianluca Petrella e dal chitarrista Eivind Aarset presentano il loro progetto “Lost River”. Sabato 26 ottobre è la volta dello “stregone del piano” Jozef Dumoulin che in questo concerto mescola sonorità da ogni parte del globo.

Quando: 19 e 26 ottobre 2019

Biglietti da 15 euro