È il parco di Villa Montalvo (Campi Bisenzio) ad ospitare l’edizione 2020 di Firenze Comics, la rassegna per gli appassionati di fumetti, videogames e cosplay, arrivata alla quinta edizione.

Firenze Comics 2020: le date e la location della rassegna

Firenze Comics si svolgerà all’interno del parco il primo weekend di settembre 2020, sabato 5 e domenica 6 dalle 10 alle 21. Una festa per tutte le età: dai piccini che potranno ammirare gli eroi dei loro cartoni preferiti, ai grandi che invece potranno divertirsi con il meglio dei fumetti, i videogiochi e le attività di cosplaying.

Il programma Firenze Comics: dal doppiatore di Vegeta alla cosplayer Sunymao

Numerosi saranno anche gli ospiti speciali tra cui Pippo Franco e ancora Gianluca Iacono, doppiatore di Vegeta, uno dei personaggi principali del manga Dragon Ball, Sunymao, celebre cosplayer e volto noto del programma di Canale 5 All togheter now condotto da Michelle Hunziker, oltre al disegnatore di Diabolik Filippo Ferrucci.

E ancora, stand con albi illustrati proposti dalle case editrici specializzate che ospiteranno disegnatori e scrittori a disposizione dei visitatori per “firma-copia” e poi videogames di ultima generazione, una sala giochi anni in stile anni ’80-’90 oltre a tornei di videogames e giochi da tavolo, gare di cosplay, workshop e anteprime.

Spazio anche per i fumettisti in erba, che potranno partecipare a workshop per imparare a disegnare e potranno mostrare i loro lavori ai professionisti del settore per fare proposte e ricevere consigli. Da non perdere i concerti con le migliori sigle dei cartoni animati, gli spettacoli di ballo e la gara per il miglior cosplayer condotta da Gianluca Iacono e Sunymao.

I biglietti: i prezzi e le riduzioni

I biglietti per Firenze Comics 2020 sono acquistabili esclusivamente alla biglietteria durante l’evento. Quanto costa l’ingresso? I prezzi vanno dai 10 euro per gli adulti, 5 euro per cosplay e bambini dai 6 ai 14 anni, gratis per bambini da 0 a 5 anni e diversamente abili. Disponibile anche la formula abbonamento a 15 euro per gli adulti e 8 euro di abbonamento per 2 giorni riservato a cosplay e bambini dai 6 ai 14 anni. Informazioni sulla pagina Facebook del festival.