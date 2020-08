Eventi a Firenze nel mese di settembre 2020, il calendario

Sarà un mese di settembre ricco, questo del 2020, perché sono tanti gli eventi a Firenze rimandati a causa del Covid19 che hanno trovato posto all’alba dell’autunno: ecco il calendario dei più importanti.

Florence Dance Festival, torna la rassegna di danza a Firenze

È stato rimandato alla fine dell’estate il Florence dance festival 2020, rassegna internazionale di balletto e arti performative che quest’anno si terrà al cinema teatro La Compagnia (anzichè al Chiostro Grande di Santa Maria Novella) dal 30 agosto al 16 settembre. Sedici giorni di arte e musica in compagnia di alcune delle più importanti compagnie di danza, che non hanno voluto rinunciare a questo appuntamento, diventato un punto di riferimento per gli amanti del genere presentando le loro perfomance senza mai venir meno ai protocolli di sicurezza anti-Covid. I biglietti sono acquistabili online, sul sito del festival. https://www.florencedancefestival.org/biglietti/

Dove: Cinema La Compagnia

via Cavour, 50R – Firenze

Cirk Fantastik! il festival di circo nel 2020 si sposta da Firenze a Scandicci

In tempo di Covid-19 Cirk Fantastik!, il festival che ogni anno porta a Firenze compagnie italiane e internazionali di circo contemporaneo, si sposta negli spazi all’aperto del Parco e del Pomario del Castello dell’Acciaiolo, a Scandicci. Dal 2 al 6 settembre, queste le date da segnare in agenda per partecipare alle performance dei più grandi artisti circensi della scena mondiale. Nel programma e all’interno del Festival sono previsti anche laboratori gratuiti di circo per bambini dedicati alla sperimentazione delle discipline circensi, aperitivi con djset, food truck e mercatino artigianale. Informazioni e biglietti sul sito.

Dove: Castello e pomario dell’Acciaiuolo

Via Pantin, 63 -Scandicci

Avamposti 2020, il festival del Teatro delle donne di Calenzano

Lezioni di respiro, così si intitola l’edizione 2020 di Avamposti, festival teatrale organizzato dal Teatro delle Donne di Calenzano – a due passi da Firenze – in programma dall’11 al 20 settembre 2020 a Firenze, Calenzano e Sesto Fiorentino. Con Avamposti, il teatro esce dal teatro e coinvolge parchi, biblioteche e altri spazi. Tutto si svolge nel rispetto delle norme anti-Covid e, per accogliere il più ampio pubblico possibile, quasi tutte le serate propongono due repliche dello spettacolo, alle ore 19 e alle ore 22. Niente code e niente stress: basta prenotarsi o acquistare il biglietto il prevendita (nei punti Boxoffice o Ticketone).

Dove:

Limonaia di Villa Strozzi, via Pisana, 77 – Firenze

Villa Vogel Firenze, via A. Canova, 72 – Firenze

Teatro delle Donne Calenzano, via Pietro Mascagni, 18 – Firenze

Cavea Civica di Calenzano, via della conoscenza, 11 – Calenzano

Teatro della Limonaia, via A. Gramsci, 426 – Sesto Fiorentino

Opera lirica e concerti, la stagione del Teatro del maggio riparte a settembre 2020

Il mese di settembre 2020 al Teatro del Maggio sarà intenso e ricco di appuntamenti da segnare in calendario: si alza il sipario operistico il 7 settembre con “Rinaldo” di Georg Friedrich Händel (altre recite 9, 10 e 13 settembre) sulla stagione lirica 2020/2021 del Teatro del Maggio. L’opera, mai eseguita nelle stagioni del Maggio, sarebbe dovuta andare in scena tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, ultimo titolo della stagione, annullato a causa del lockdown. L’opera è diretta dal maestro Federico Maria Sardelli. La lunga stagione di concerti prende avvio invece l’8 settembre con l’ultimo concerto dell’estate 2020 in Cavea, diretto dal maestro Klaus Makela, giovanissimo direttore d’orchestra finlandese che guiderà l’orchestra del Maggio attraverso la musica di Sibelius e Mahler. Il 12 settembre prende ufficialmente il via la stagione sinfonica 2020 e in quest’occasione sul podio salirà il maestro Daniele Gatti con un programma soprattutto novecentesco per un concerto sinfonico corale con musiche di Stravinskij, Maderna, Hindemith e Bach. Si torna all’opera il 22 settembre con La Rondine musicata da Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Adami (altre recite il 25, 27 e 29 settembre), titolo che il Teatro del Maggio ha “riscoperto” in tempi recenti e riportato all’attenzione del pubblico. L’opera, nell’allestimento del Teatro del Maggio con la regia di Denis Krief, verrà diretta dal maestro Marco Armiliato.

Dove: Teatro del Maggio

piazza Vittorio Gui, 1 – Firenze

Walking Therapie, la passeggiata terapeutica “anti-assembramento” del Teatro di Rifredi

Una “terapia viaggiante” (e anti-assembramento), questo in estrema sintesi il senso dello spettacolo proposto anche per settembre 2020 dal Teatro di Rifredi di Firenze: Walking Therapie (dall’8 al 26 settembre) è un sorta di spettacolo/improvvisazione ad opera di Gregory Eve e Luca Avagliano che prende vita nelle strade del centro della città. I partecipanti vengono muniti alla stazione di partenza di sgabelli retrattili e di cuffie che li isoleranno dal resto del mondo reale intorno a loro, per farli entrare in una dimensione parallela in cui ascolteranno solo le parole e i suoni manipolati dal terapeuta demiurgo, proponendosi in maniera estraniata e a volte grottesca agli occhi degli ignari passanti. Ogni angolo di strada, ogni finestra, ogni persona incontrata, ogni piccolo evento accidentale può diventare l’oggetto – divertente o imbarazzante – dello sproloquio del “terapeuta” o del malessere del suo “assistente”.

Dove: partenza dal Quinoa-Zap

vicolo Santa Maria Maggiore 1, angolo via De’ Vecchietti

Estate fiesolana, il programma di settembre 2020 al Teatro Romano di Fiesole

Continua anche a settembre 2020 il programma dell’Estate Fiesolana al Teatro Romano di Fiesole, alle porte di Firenze. Gio Evan, Claudio Bisio & Gigio Alberti, Boosta, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Alessandro Benvenuti, Alessandro Riccio, Colapesce & Dimartino, Andrea Bosca sono solo alcuni ospiti di questa nuova tranche in programma al Teatro Romano di Fiesole – Firenze – nel mese di settembre. I posti sono distanziati come da direttive governative anti-Covid19 (inizio spettacoli ore 21,15) e i biglietti sono disponibili nei punti vendita Box Office Toscana (escluse Coop), alla cassa del Teatro Romano (orario 10/18 – tel. 055.5961293) online su www.estatefiesolana.it e www.ticketone.it. I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico scrivendo a info@prgfirenze.it. Biglietti ridotti per i residenti di Fiesole.

Dove: Teatro Romano di Fiesole

via Portigiani, 1 – Fiesole (Firenze)

