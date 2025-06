Flog di Firenze riapre: cinema, concerti e teatro nello spazio estivo

- Pubblicità -

In attesa dei lavori all’auditorium, la Flog di Firenze riapre il suo spazio estivo in via Mercati con tante novità: quest’anno, accanto al cinema sotto le stelle e alla piscina del Poggetto, ci saranno anche concerti e iniziative nell’ex bocciofila, con ingresso gratuito. L’ambiente, in passato un pallaio per sfide di bocce, diventa adesso un giardino che ospiterà la programmazione di “Flog-On plein air”. Dal 13 giugno al 7 settembre 2025 sono previsti festival, musica, talk e dibattiti. La rassegna, inserita nel cartellone dell’Estate Fiorentina 2025, è organizzata dall’associazione culturale La Chute in collaborazione con la cooperativa Flog.

Gli eventi nello spazio estivo della Flog

La partenza è affidata alla Festa dell’Anpi (dal 13 al 15 giugno), mentre dal 23 al 28 giugno farà tappa sulla collina del Poggetto anche la Festa della Fiom di Firenze. E poi il cinema all’aperto 2 giorni alla settimana, il martedì e la domenica alle 21.30; teatro, libri e stand up comedy il mercoledì; talk, musica, concerti e dj set giovedì, venerdì e, occasionalmente, una domenica; serate in collaborazione con la Rusticheria ogni sabato e “Senza pensieri in bocciofila” tutte le domeniche.

Chiusura in grande stile dal 3 al 7 settembre con la Flog Fest per celebrare gli ottant’anni della cooperativa. Completano l’offerta laboratori, corsi, yoga all’aperto (martedì e giovedì mattina dalle 9.00 alle 10.15) e la piscina estiva aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.30.

Quando riapre la Flog di Firenze?

La Flog di Firenze riparte dal suo spazio estivo, ma intanto pensa al futuro della sua sala concerti chiusa ormai da più di 5 anni. Giovedì 19 giugno, alle 19.30, si parlerà anche del futuro di questo storico spazio di Firenze con il talk dal titolo “Quando riapre la Flog” durante il quale sarà presentato il progetto dell’auditorium e del giardino, seguito dal concerto degli Spleen. Il giorno dopo, venerdì 20 giugno, si continuerà a parlare del tema con l’incontro “Ricordarsi del futuro. Rispolveriamo gli archivi” (ore 19.30), seguito dal dj set di Numa Crew. Aggiornamenti sui canali social e sul sito www.flog.it.