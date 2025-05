Estate Fiorentina 2025: un programma di mille eventi

- Pubblicità -

Samuele Bersani, Cristina Donà, Piotta, Elio, Andrea Scanzi, Marco Tullio Giordana, Marco Giallini, Nicola Gratteri. Sono solo alcuni degli ospiti del lungo programma di eventi, oltre mille, dell’Estate Fiorentina 2025. Dal 1° giugno al 30 settembre talk, spettacoli e festival, dai film alla danza, dal circo contemporaneo ai concerti, animano diversi luoghi della città.

Tante le conferme e qualche novità, come il “trasloco” dal piazzale degli Uffizi a piazza de’ Pitti del cinema all’aperto gratuito e la rassegna “Non mollare”, dedicata ai cento anni dalla pubblicazione dell’omonimo periodico fiorentino antifascista. Ci sono anche 4 new entry tra gli spazi estivi, che ospitano chioschi e iniziative: piazza Indipendenza, l’ex campeggio di piazzale Michelangelo, piazza Edison (Quartiere 2) e il giardino di San Lorenzo a Greve (Quartiere 4).

Tra progetti speciali e festival

Si parte con i progetti tematici a giugno con Non mollare – storie differenti (5 giugno – 20 settembre), rassegna a cura dei Chille de la Balanza che ospita tra gli altri Valdo Spini, Mimmo Franzinelli e Letizia Fuochi, e gli eventi organizzati dalle librerie indipendenti nei 5 quartieri fiorentini per la kermesse Le piazze dei libri. A luglio tornano i percorsi partecipativi di Virgilio Sieni Corpo Celeste e la terza edizione de La gaberiana, rassegna diretta da Andrea Scanzi che celebra Giorgio Gaber con ospiti come Samuele Bersani, Marco Giallini e Nicola Gratteri.

Confermati i 9 grandi festival. Da giugno a settembre Sagrati in musica porterà esibizioni nei luoghi simbolo della città, mentre Secret Florence esplorerà l’arte contemporanea in spazi insoliti di Firenze e la rassegna Apriti Cinema arriverà davanti a Palazzo Pitti con i film dei principali festival cinematografici internazionali ospitati a Firenze. Tra le tante conferme il Florence Dance Performing Arts Festival nel Chiostro maggiore di Santa Maria Novella, il Festival au Désert alle Cascine, il Firenze Jazz Festival con oltre 20 concerti, da Eleonora Strino a David Krakauer, Genius Loci nel complesso di Santa Croce e Lattexplus festival che quest’anno sbarca nella cavea del Teatro del Maggio. A settembre infine il circo contemporaneo alle Cascine con Open Air Circus.

Una programmazione diffusa

“Abbiamo deciso di puntare sulla capillarità e sulla prossimità delle manifestazioni con una programmazione diffusa ma di grande qualità”, ha spiegato la sindaca Sara Funaro, durante la presentazione degli eventi dell’Estate Fiorentina 2025, che coinvolgerà 139 soggetti organizzatori per oltre 1,9 milioni di euro di investimenti, tra finanziamenti PN Metro e fondi comunali.

“Una grande estate – ha commentato l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini – per tutti i gusti per le strade e le piazze della città che dal 1° giugno al 30 settembre ospiteranno un vasto calendario all’insegna della cultura: dalla musica al cinema, dall’arte visiva a quella performativa, dalla letteratura alla danza, passando per talk, spettacoli e festival multidisciplinari, adatti a un pubblico di tutte le età”.

Gli eventi principali dell’Estate Fiorentina 2025

Ecco in sintesi il programma dei principali eventi e festival dell’Estate Fiorentina 2025:

Non mollare – storie differenti

Rassegna a cura di Chille de la Balanza Dal 5 giugno al 20 settembre Sagrati in Musica 2025

concerti nei luoghi simbolo della città, a cura di Toscana Classica Dal 7 giugno al 7 settembre Secret Florence

rassegna multidisciplinare in luoghi insoliti e poco frequentati della città a cura di Tempo Reale Dal 9 giugno al 5 luglio Le piazze dei libri

Evento diffuso nei 5 quartieri di Firenze organizzato da Confartigianato Dal 10 al 13 giugno Apriti Cinema

rassegna di cinema d’autore con proiezioni e incontri in Piazza de’ Pitti a cura di Quelli dell’Alfieri Dal 16 giugno al 13 luglio Florence Dance Performing Arts Festival

Eventi nel Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella a cura di Florence Dance Festival Dal 23 giugno fino al 24 luglio La gaberiana

rassegna a cura di Associazione Centro Studi Musicomedians Dal 14 al 17 luglio Festival au Désert Firenze

Alle Cascine musica da Africa, Mediterraneo ed Europa, a cura di Fabbrica Europa Dal 23 al 25 luglio Corpo Celeste

percorsi partecipativi promossi dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni Dal 21 al 29 luglio Firenze Jazz Festival

Oltre 20 concerti diffusi in più di 10 location tra Oltrarno e ville storiche Dal 2 al 14 settembre Lattexplus Festival 2025

Musica elettronica nella cavea del Teatro del Maggio Il 20 settembre Genius Loci

Programma completo e aggiornamenti su estatefiorentina.it.