Grassina, rievocazione storica 2025: il venerdì santo tra fede, arte e comunità

Torna a Bagno a Ripoli uno degli appuntamenti pasquali più emozionanti della Toscana: la Rievocazione Storica di Grassina 2025, in programma per la sera del venerdì Santo, il 18 aprile. Un evento che ogni anno richiama migliaia di spettatori, grazie a una rappresentazione corale della passione di Cristo che unisce tradizione, partecipazione popolare e uno straordinario impatto visivo.

Giunta a quasi mezzo secolo di storia moderna, la Rievocazione affonda le radici nel XVII secolo ed è oggi organizzata dal Centro Attività Turistica di Grassina – Cat Odv, con il sostegno del Comune di Bagno a Ripoli. Oltre 500 figuranti in costume d’epoca daranno vita a due momenti distinti ma fortemente connessi: la grande Processione nel centro di Grassina, diretta da Alessio Antongiovanni e Susanna Forconi, e le scene recitate sulla collina del Calvario, in località Bubè, con la regia di Daniele Torrini e Antonio Bernini.

Rievocazione storica 2025: un’edizione nel segno dell’arte e della memoria

L’edizione 2025 della rievocazione storica di Grassina sarà impreziosita da un suggestivo tableau vivant ispirato alla “Resurrezione di Lazzaro” di Giotto, che aprirà il racconto della Passione con una potente evocazione visiva dell’opera conservata nella Cappella degli Scrovegni. Una scena fortemente simbolica, che anticipa la rinascita di Cristo e il significato spirituale della Pasqua.

Non mancherà l’affascinante ingresso di Gesù a Gerusalemme, con una folla festante ad accoglierlo. Tra le novità anche la presenza, durante il corteo, della corte di Erode, interpretata da Gregorio Parrini ed Elisa Matteuzzi.

Questa edizione sarà dedicata alla memoria di Novella Calvelli e della sua famiglia, da sempre parte attiva della manifestazione e della vita associativa del Cat, scomparsi prematuramente.

Un’intera comunità in scena nella rievocazione storica di Grassina

Protagonista indiscussa della rievocazione storica di Grassina 2025 sarà ancora una volta la comunità locale, con generazioni diverse impegnate nell’allestimento, nei costumi, nella logistica. Tra gli interpreti principali: Lorenzo Casalsoli nel ruolo di Gesù durante il corteo, Riccardo Matteuzzi nelle scene sul Calvario e Paolo Lepri sulla croce. Accanto a loro, decine di personaggi storici e simbolici, dal centurione Longino alla Maddalena, da Maria a Salomè, quest’ultima con un balletto a cura della FD Junior Ensemble Firenze Danza.

Eventi collaterali e partecipazione popolare

In vista del Venerdì Santo, il programma degli eventi collaterali si arricchisce di appuntamenti culturali e musicali. Sabato 12 aprile alle ore 16, la Biblioteca comunale di Ponte a Niccheri ospiterà il convegno “L’importanza delle manifestazioni di Rievocazione e Ricostruzione storica nel mondo moderno”, con interventi di studiosi, istituzioni e rappresentanti delle realtà rievocative italiane.

Domenica 13 aprile, all’Acli di Grassina, è in programma il concerto della Filarmonica Cherubini (ore 18). Sempre all’Acli, da giovedì 17 aprile al lunedì di Pasquetta, saranno esposti i lavori dell’artista Mario Moretti.

Importante anche la partecipazione delle associazioni del territorio. Gli Insuperabili dell’Associazione Orizzonti collaboreranno alla realizzazione di manufatti artigianali per la scena dell’Ultima Cena e alla vendita dei biglietti.

Non mancheranno le vetrine a tema nei negozi del centro, grazie al concorso promosso dal Centro commerciale naturale “Grassina e le sue Botteghe”, con temi che spaziano dalla gentilezza all’altruismo fino al significato del dono.

Logistica e informazioni utili

Per facilitare l’arrivo del pubblico, sarà attivo un servizio navetta gratuito dalle 18 alle 24 dal parcheggio della scuola Redi in via di Belmonte fino al centro di Grassina. In caso di maltempo, la Rievocazione sarà posticipata al Lunedì di Pasquetta, con la rappresentazione delle sole scene sul Calvario.